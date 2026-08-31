Alkoholismus-Vorwürfe und Anwaltsdrohung: Münchner Promi-Ladys zoffen sich in TV-Show

Bei Giulia Siegel und Ingrid Pavic ist die Stimmung im Keller. Die beiden Münchner VIP-Ladys haben sich öffentlich gefetzt. Was steckt dahinter?

Es herrscht dicke Luft zwischen zwei bekannten Münchnerinnen. In einer Sat.1-Show sind DJ Giulia Siegel und TV-Sternchen Ingrid Pavic ordentlich aneinandergeraten. Beide Promi-Frauen erheben Vorwürfe und feuern verbale Spitzen ab.

Nach Party im Dschungel: Münchner Divas geraten aneinander

Für die Reality-Sendung "Dschungel Divas – Luxus hat seinen Preis" sind die Münchner VIP-Damen mit weiteren prominenten Protagonistinnen wie Micaela Schäfer, Kate Merlan und Janina Youssefian in den kolumbianischen Dschungel gereist. Doch statt sich in Verzicht zu üben, wird das limitierte Budget verprasst und viel gefeiert. Dabei kommt es nun zum lautstarken Zoff.

In jeder Folge der TV-Show wird den Promi-Ladys eine teure Verlockung von der Produktion angeboten. Als mitten im Dschungel plötzlich eine Cocktailbar steht, können drei Damen nicht widerstehen: Bellydah, Giulia Siegel und Ingrid Pavic schlagen zu und gönnen sich das "All You Can Drink"-Angebot – für 1500 Euro pro Kopf. Am nächsten Tag ist ordentlich Katerstimmung angesagt und die zwei Münchnerinnen geraten aneinander.

Diese Promi-Frauen sind bei "Dschungel Divas – Luxus hat seinen Preis" dabei: Jennifer Iglesias, Micaela Schäfer, Kate Merlan, Jessica Delion, Bellydah, Janina Youssefian, Giulia Siegel, Pinar Sevim, Ingrid Pavic und Christin Okpara. © Joyn

Giulia Siegel wütend: "Hör auf, mir Alkoholismus zu unterstellen"

Giulia Siegel behauptet, sie habe die Verlockung angenommen, um Ingrid Pavic zu helfen. "Der Plan war, für Ingrid mehr Sendezeit zu schaffen", erklärt die Tochter von Ralph Siegel. Die Beschuldigte hingegen wehrt sich und sagt: "Dass sie wegen mir da reingegangen ist, stimmt nicht. Jeder ist hier selbstbestimmt." Das Problem wird schließlich vor der ganzen Gruppe angesprochen und die Situation eskaliert.

Ingrid Pavic ist enttäuscht, dass Giulia Siegel ihr die Schuld für die Cocktail-Party zuschiebt. "Trink einfach weniger und hab dich im Griff", lautet ihr Fazit. Siegel selbst will sich die Anschuldigung nicht gefallen lassen: "Ich trinke nicht so viel. [...] Hör auf, mir Alkoholismus zu unterstellen. Hier ist die Grenze." Die Aussagen ihrer Konkurrentin bezeichnet die DJ als "dreckig".

Ingrid Pavic nach Anwaltsspruch von Siegel: "Ich bin rechtsschutzversichert"

Einen Tag später kommt es erneut zur direkten Konfrontation, denn einige VIP-Kandidatinnen haben in der Nacht den Alkoholvorrat der Produktion geplündert. Mittendrin: Giulia Siegel und Ingrid Pavic. Als Pavic allerdings versucht, sich rauszureden und behauptet, sie sei bei der Aktion nur "zu zehn Prozent" dabei gewesen, platzt es aus Siegel wieder heraus: "Das ist doch ein Schmarrn. Von Anfang an sitzt du dabei. Du bist Nutznießer von Zigaretten, von Alkohol. Hör auf, so zu tun."

Nach einer hitzigen Diskussion ist zwischen den beiden Münchner Promi-Damen erst mal Eiszeit angesagt – bis zur Rauswahl. Sowohl Giulia Siegel als auch Ingrid Pavic nominieren sich gegenseitig für den Exit. Die Tochter von Ralph Siegel macht noch eine gepfefferte Ansage: "Behaupte nicht Dinge aus der Luft heraus, wo ich normalerweise einen Anwalt einsetzen würde – und zwar sofort." Die Kontrahentin quittiert das lediglich mit einem Lächeln. "Giulia droht mir mit einem Anwalt. Ganz ehrlich, ich bin rechtsschutzversichert." Die zerstrittenen VIPs können die Nominierung zwar überstehen, doch das letzte Wort in der Auseinandersetzung scheint noch nicht gesprochen.