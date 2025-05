Alkohol am Steuer: Katja Krasavice hat sich und andere gefährdet

Die Rapperin Katja Krasavice ist alkoholisiert Auto gefahren und wurde dabei von der Polizei erwischt. Via Social Media zeigt sie sich einsichtig.

Katja Krasavice (28) ist offenbar zumindest vorerst ihren Führerschein los. Die Rapperin wurde dabei erwischt, wie sie unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist. Der Vorfall soll sich laut übereinstimmender Medienberichte in dieser Woche ereignet haben. "Der Führerschein wurde sichergestellt. Wir ermitteln wegen Paragraf 316 Strafgesetzbuch - Trunkenheit im Verkehr", .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Katja Krasavice: "Bereue ich extrem"

Auf und in einem Video auf die Angelegenheit einzugehen und sich reumütig zu zeigen. In dem Clip geht es um fünf Dinge, die sie "nie wieder machen würde". Die erste Sache, "die bereue ich extrem, würde ich auch so nie wieder machen", erzählt Krasavice. "Und zwar bin ich letztens bei einer Freundin gewesen, hab ein, zwei Drinks getrunken, bin Auto gefahren, wurde von der Polizei angehalten."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Krasavice versichert daraufhin: "Das würde ich nie wieder machen. Ich habe mich und andere gefährdet. Macht das nicht, geht gar nicht." Die Rapperin scheint gleichzeitig jedoch auch damit zu kokettieren. "Ich bin die, vor der dich deine Eltern immer gewarnt haben", schreibt sie auf Instagram zu dem Clip.

Außerdem erzählt Krasavice in dem kurzen Video unter anderem, dass sie früher kein Geld gehabt habe und "wirklich am Ende" gewesen sei. Sie und eine Freundin haben demzufolge als sie "ganz kleine Kinder waren" Schmuck gestohlen.