Aline Abboud schwanger: Was ist über Freund und Privatleben der "Tagesthemen"-Sprecherin bekannt?

Seit 2021 steht Aline Abboud als Sprecherin der ARD-"Tagesthemen" vor der Kamera, auf Instagram hat sie jetzt etwas sehr persönliches verraten: Die Moderatorin ist schwanger. Was ist über ihr Privatleben sonst noch bekannt? Hat sie einen Freund?

Aline Abboud hat 2021 die Nachfolge von Pinar Atalay bei den "Tagesthemen" angetreten, seither wächst ihre Popularität stetig. Aber wie tickt die Nachrichtenmoderatorin eigentlich privat?

Aline Abboud: Herkunft, Alter, Familie

Aline Abboud wurde am 23. Januar 1988 in Ost-Berlin geboren. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater stammt aus dem Libanon. Zum Heimatland ihres Vaters hat die Journalistin eine ganz besondere Verbindung, wie sie 2020 im Interview mit dem Magazin " " verraten hat: "Libanon ist meine zweite Heimat. Damit verbinde ich Familie, Sommerferien, schöne Momente, gutes Essen, Gerüche und Geräusche. Aber auch traumatisierende Erfahrungen, weil ich dort 2006 den Krieg miterleben musste. Damals ist mir auch wieder bewusst geworden, wie privilegiert man mit einem deutschen Pass ist, weil man in Sicherheit flüchten kann."

So wurde Aline Abboud die neue "Tagesthemen"-Sprecherin

Für Aline Abboud stand offenbar bereits früh fest, dass sie Karriere in der Medienwelt machen will. Nach ihrem Abitur studierte sie Arabistik an der Universität Leipzig und absolvierte nebenher Praktika bei Printmedien sowie Radio- und Fernsehsendern.

Danach absolvierte die 35-Jährige ein Volontariat beim Deutschen Bundestag. 2016 trat sie eine Stelle beim ZDF an und arbeitete unter anderem bei Formaten wie "ZDFdonnerstalk", "heute" und "heuteXpress". 2021 wechselte sie vom ZDF zur ARD und moderiert seit Anfang September die "Tagesthemen".

Aline Abboud auf Instagram: Moderatorin gibt private Einblicke

Aline Abboud ist auch in den sozialen Medien aktiv und zeigt gerne Situationen aus ihrem beruflichen Alltag. Aber auch private Einblicke gibt es immer wieder zu sehen:

Aline Abboud schwanger: "Tagesthemen"-Moderatorin verkündet Baby-Glück

So hat die Moderatorin im September 2023 dann auch ihren Fans und Followern ihre Schwangerschaft präsentiert. Auf einem Foto zeigte sie ihren wachsenden Babybauch und schrieb dazu: "Die einzige Nachtschicht, auf die ich mich freue."

Wer ist der Freund von Aline Abboud?

Über ihr Leben abseits der Kamera ist trotz der privaten Schnappschüsse nur wenig bekannt, zu einem Partner hält sie sich öffentlich bedeckt. Bislang hat sie sich noch nicht mit einem Mann an ihrer Seite gezeigt.

"Die da oben": Podcast von Aline Abboud

Neben ihrer Tätigkeit als Journalistin und TV-Moderatorin betreibt Aline Abboud auch noch einen Podcast. Mit "Die da oben" kümmert sie sich um politische Themen für die jüngere Generation. "Sich mit Politik auszukennen, hilft natürlich, Entscheidungen besser zu verstehen und auch selbst bessere Entscheidungen zu treffen. Das gilt für Jung und Alt, für Politiker sowie für Bürger", erklärte sie im Gespräch mit "Mehr Mut zum Glück".