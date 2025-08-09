Aline Abboud: Das ist über Ehemann, Kinder und neuen Job bekannt

Aline Abboud hat ihren Abschied von den ARD-"Tagesthemen" verkündet. Nach der Geburt ihres Kindes hatte sie erklärt, nicht mehr zu dem Nachrichtenformat zurückzukehren. Was sind die Hintergründe und wie tickt sie eigentlich privat? Was ist über ihren neuen Job bekannt?

Aline Abboud verkündet, dass sie nach ihrem Aus bei der "Tagesschau" einen neuen Job hat.

Aline Abboud hatte 2021 die Nachfolge von Pinar Atalay bei den "Tagesthemen" angetreten, doch bereits 2024 verkündete sie ihren Abschied. Was steckt dahinter und wie lebt sie mit ihrer Familie privat? Welchen neuen Job hat sie jetzt übernommen?

Aline Abboud: Herkunft, Alter, Familie

Aline Abboud wurde am 23. Januar 1988 in Ost-Berlin geboren. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater stammt aus dem Libanon. Zum Heimatland ihres Vaters hat die Journalistin eine ganz besondere Verbindung, wie sie 2020 im Interview mit dem Magazin " " verraten hat: "Libanon ist meine zweite Heimat. Damit verbinde ich Familie, Sommerferien, schöne Momente, gutes Essen, Gerüche und Geräusche. Aber auch traumatisierende Erfahrungen, weil ich dort 2006 den Krieg miterleben musste. Damals ist mir auch wieder bewusst geworden, wie privilegiert man mit einem deutschen Pass ist, weil man in Sicherheit flüchten kann."

So wurde Aline Abboud die neue "Tagesthemen"-Sprecherin

Für Aline Abboud stand bereits früh fest, dass sie Karriere in der Medienwelt machen will. Nach ihrem Abitur studierte sie Arabistik an der Universität Leipzig und absolvierte nebenher Praktika bei Printmedien sowie Radio- und Fernsehsendern.

Danach absolvierte die 37-Jährige ein Volontariat beim Deutschen Bundestag. 2016 trat sie eine Stelle beim ZDF an und arbeitete unter anderem bei Formaten wie "ZDFdonnerstalk", "heute" und "heuteXpress". 2021 wechselte sie vom ZDF zur ARD und moderierte seit Anfang September die "Tagesthemen".

Aline Abboud war Teil des Moderationsteams der ARD-"Tagesthemen". © Hendrik Lüders/NDR/dpa

Ausstieg aus ARD-"Tagesthemen": Aline Abboud erklärt den Grund

Im November 2024 verkündete Aline Abboud überraschend, dass sie nicht mehr zu den "Tagesthemen" zurückkehren werde. Wenige Monate vor ihrem Ausstieg war sie zum ersten Mal Mutter geworden, was bei ihrer Ausstiegsentscheidung offenbar eine wichtige Rolle gespielt hat.

Auf Instagram verkündete Aline Abboud zu ihrem Abschied: "Liebe Alle, nach meiner Babypause habe ich beschlossen, aus privaten Gründen nicht zu den Tagesthemen zurückzukehren, da meine Familie und ich unseren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt haben."

Neue Pläne von Aline Abboud: Das macht sie nach "Tagesthemen"-Abschied

Ganz von der Bildfläche verschwinden wird Aline Abboud nach ihrem Aus bei der "Tagesthemen" aber nicht. Wie sie im August 2025 verkündet hat, wird sie bald einen neuen Job antreten: Ab dem 18. August arbeitet sie als Pressesprecherin und Leiterin des Pressereferats im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dazu schrieb sie auf Instagram: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, das tolle Team und die internationalen Themen."

Aline Abboud auf Instagram: Moderatorin gibt private Einblicke

Aline Abboud ist auch in den sozialen Medien aktiv und zeigt gerne Situationen aus ihrem beruflichen Alltag. Aber auch private Einblicke gibt es immer wieder zu sehen:

So hat die Moderatorin im September 2023 ihren Fans und Followern ihre Schwangerschaft präsentiert. Auf einem Foto zeigte sie ihren wachsenden Babybauch und schrieb dazu: "Die einzige Nachtschicht, auf die ich mich freue."

Das Baby ist da: "Tagesthemen"-Sprecherin Aline Abboud zeigt erstes Foto

Inzwischen hat Aline Abboud ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Am 25. April 2024 präsentierte sie auf Instagram ein erstes Foto und verkündete stolz: "Uns geht’s gut." Das Gesicht ihres Babys zeigt die "Tagesthemen"-Sprecherin nicht, auf dem Schnappschuss gibt es lediglich eine Hand zu sehen. Bislang ist auch nicht bekannt, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt.

Wer ist der Freund von Aline Abboud?

Über ihr Leben abseits der Kamera ist trotz der privaten Schnappschüsse nur wenig bekannt, zu einem Partner hält sie sich öffentlich bedeckt. Bislang hat sie sich noch nicht mit einem Mann an ihrer Seite gezeigt.