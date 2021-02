Alina Merkau wird zum zweiten Mal Mutter

Freudige Nachrichten von Frühstücksfernsehen-Moderatorin Alina Merkau! Sie erwartet ihr zweites Kind. Das verkündete sie auf Instagram.

Baby-News von "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau! Die 34-Jährige wird zum zweiten Mal Mutter und . Dort präsentierte sie stolz ihren Babybauch.

Zu dem Foto, auf dem die Moderatorin überrascht auf ihren Bauch schaut und diesen umfasst, schrieb sie: "Oh Hi!" und setzte dazu unter anderem die Hashtags "#babyontheway" und "#roundtwo". Fans und Kollegen wie beispielsweise Marlene Lufen (50) oder Angela Finger-Erben (41) gratulierten Merkau zu den freudigen Neuigkeiten. Während der Moderation des "Sat.1. Frühstücksfernsehen" am nächsten Tag (23. Februar) wurde sie von ihren Kollegen mit weiteren Glückwünschen überrascht.

Seit Oktober 2014 moderiert die Blondine das Morgenformat in Sat.1. Zuvor war sie als Radiomoderatorin und Schauspielerin aktiv. Privat fand sie ihr Glück mit Event-Manager Rael Hoffmann (36), mit dem sie seit 2013 liiert ist. 2016 wurde das Paar erstmals Eltern, als Tochter Rosa zur Welt kam. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit.