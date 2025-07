Vicky Leandros liebt das Leben und die Bühne: Im Rahmen ihrer Abschiedstour trat sie nun bei den Regensburgern Schlossfestspielen auf. Vorab sorgte eine persönliche Ausladung wohl für DAS Tuschelthema des Abends.

Anika Büsching mit Schwiegermama in spe Astrid Söll

BrauerPhotos/S.Brauer 12 Anika Büsching mit Schwiegermama in spe Astrid Söll

Nach über 50 Jahren im Showgeschäft will Vicky Leandros ihre Karriere als Sängerin bald beenden. Nur noch bei wenigen Gelegenheiten haben Fans die Möglichkeit, sie live auf der Bühne erleben zu dürfen. Doch eine Person wird höchstwahrscheinlich nicht mehr in den Genuss kommen, einen Auftritt der Schlager-Ikone bewundern zu können: Alice Weidel. Bei den Regensburgern Schlossfestspielen bekam die AfD-Politikerin eine persönliche Ausladung für das Konzert. Die restlichen Promi-Gäste hingegen schienen viel Spaß gehabt zu haben.

Promi-Gäste feiern Regensburg-Auftritt von Vicky Leandros

Die Regensburger Schlossfestspiele gelten zwar aufgrund von Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis als umstritten, dennoch freuen sich zahlreiche VIPs auf das glamouröse Event. Am Montagabend (21. Juli) feierte Vicky Leandros ihren Auftritt, der von prominenten Zuschauern begleitet wurde. Mit dabei waren unter anderem Volksmusik-Star Marianne Hartl, Laura Siegel, Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und Wiesn-Wirtin Petra Reinbold.

Ohne Alice Weidel: Deshalb war die AfD-Chefin unerwünscht

Für das Gesprächsthema des Abends dürfte allerdings die Ausladung von Alice Weidel gewesen sein. Ihre Entscheidung erklärte Vicky Leandros gegenüber der AZ: "Ich stehe für Vielfalt, Toleranz, Menschenwürde, Menschenrechte und Internationalität. Ich bin mit fünf Jahren aus Athen nach Deutschland gekommen und wurde mit offenen Armen aufgenommen. So lebe ich auch. Ich habe Respekt vor jedem Menschen und lasse ihn so leben, wie es ihn glücklich macht."

Marianne Hartl stellt sich hinter Entscheidung von Vicky Leandros: "War bestimmt nicht einfach"

Und wie kam das bei den geladenen Gästen an, die bleiben durften? Marianne Hartl sagt der AZ: "Es ist eine ganz schwierige Situation gewesen, aber es war die richtige Entscheidung von Vicky." Den Auftritt ihrer Kollegin hat die Ehefrau von Michael Hartl begeistert verfolgt. "Das Konzert war grandios. Vicky Leandros hat sich total positiv verausgabt. Das war bestimmt nicht einfach für sie", betont die 72-Jährige. "Besonders gut haben mir die vielen tollen Konzertanten-Lieder gefallen. Das waren teilweise unbekannte Lieder, aber allesamt mit großen Aussagen und wunderbaren Texten. Vicky Leandros kann es einfach. Sie ist unheimlich menschlich mit ihren Musikerkollegen gewesen. Die Bühnen-Performance war fantastisch! Wie sie mit dem Publikum arbeitet, das ist grandios."

Marianne Hartl © BrauerPhotos/S.Brauer

Tosenden Beifall vom Regensburger Publikum erntet Leandros für ihre Szenehymne 'Valentin', in der sie die Liebe zweier Männer besingt. - PR-Profi Benjamin Bartz

Auch PR-Profi Benjamin Bartz zeigt sich beeindruckt von Vicky Leandros Konzert in Regensburg. "Der Wettergott meinte es gut mit der polyglotten Griechin, denn just vor Beginn ihres Auftritts verzogen sich die Regenwolken über dem fürstlichen Schloss und so erschien Weltstar Vicky Leandros im Licht der untergehenden Abendsonne auf der Bühne im Innenhof von Schloss St. Emmeram", teilt er der AZ nach dem Auftritt mit.

Stephanie Birnthaler und Benjamin Bartz © BrauerPhotos/S.Brauer

Vor allem einen Song hebt der Netzwerker besonders hervor: "Tosenden Beifall vom Regensburger Publikum erntet Leandros für ihre Szenehymne 'Valentin', in der sie die Liebe zweier Männer besingt. Das Lied stammt aus dem Jahr 1978, einer Zeit, in der Homosexualität in Deutschland noch unter Strafe stand."

Auch Wiesn-Wirtin Petra Reinbold feiert den Auftritt von Leandros. "Das Lied 'Ich liebe das Leben' ist über die Jahre zu meinem Lebensmotto geworden! Je älter man wird, desto mehr Auf und Abs gibt es natürlich im Leben. Wenn man dieses Lied aufdreht, mit diesem Text und dieser Melodie, dann geht es einem in guten, aber vor allen Dingen auch in schlechten Zeiten deutlich besser. Es sollte eigentlich für jeden zum Lebensmotto werden!"

Welche weiteren Promi-Gäste Vicky Leandros bei den Regensburgern Schlossfestspielen unterstützten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.