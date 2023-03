Ali Güngörmüş privat: Hat der "Let's Dance"-Kandidat eine Frau und Kinder?

Ali Güngörmüş ist 2023 mit weiteren prominenten Kandidaten bei "Let's Dance" dabei. Über sein Privatleben spricht der Koch nur selten. Wie wurde er bekannt?

Statt auf dem Tanzparkett stellt Ali Güngörmüş seine Künste eigentlich in der Küche unter Beweis. Wie schlägt er sich bei der diesjährigen Staffel von "Let's Dance"? Motiviert ist der Koch auf jeden Fall: "Ich freue mich auf die Herausforderung und die sehr spannende Zeit – und darauf, das Tanzparkett gegen die Küche zu tauschen. Ich werde nicht auf Sparflamme tanzen, da könnt ihr euch sicher sein", erklärte er im Interview mit . Doch woher kennt man den Starkoch eigentlich?

Karriere von Ali Güngörmüş: Was hat er vor "Let's Dance" gemacht?

Ali Güngörmüş hat sich als Spitzenkoch einen Namen gemacht und ist in dieser Funktion auch des Öfteren im Fernsehen zu sehen. Er ist regelmäßig Teil der Jury bei "Die Küchenschlacht", er hatte außerdem diverse Aufritte in anderen Kochsendungen wie etwa "Topfgeldjäger", "Grill den Henssler" oder "Kitchen Impossible". 2021 durfte er als Schauspieler aktiv werden und spielte im Fernsehfilm "Servus, Schwiegermutter!" die Rolle des Dr. Zirner. Auch für einen Kinofilm war er bereits tätig, wenn auch nur hinter den Kulissen: Für den Film "Soul Kitchen" coachte er den Schauspieler Birol Ünel, der darin einen exzentrischen Koch spielte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Familie, Kindheit und Ausbildung: Ali Güngörmüş kam in den Achtzigern nach München

Der Sternekoch wurde 1976 in Pageou in der Türkei als Mittleres von sieben Kindern geboren. Sein Vater arbeitete bereits seit 1964 als Schweißer in München, 1986 zog seine Mutter mit den Kindern zum Vater nach Deutschland. Ali machte seinen Hauptschulabschluss und ließ sich – gegen den Willen seiner Eltern – zum Koch ausbilden.

Ali Güngörmüş: Restaurants in München und Hamburg

Es folgten Stellen bei renommierten Sternerestaurants in München, darunter das "Lehnbach", das "Glockenbach" und das berühmte "Tantris". Sein erstes eigenes Restaurant "Le Canard Nouveau" eröffnete er 2005 in Hamburg. 2006 wurde es mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Auch in München eröffnete Güngörmüş Restaurants: 2014 das "Pageou" und 2022 das "Pera Meze" im Gärtnerplatzviertel. Wer Ali Güngörmüş' Rezepte lieber zu Hause nachkochen will, kann auch das tun: Der Starkoch hat bereits diverse Kochbücher veröffentlicht.

Hat Ali Güngörmüş Frau und Kinder?

Ali Güngörmüş in seinem Lokal "Pageou" mit Mops Dietmar. © imago stock&people

Über das Privatleben des Sternekochs ist recht wenig bekannt – auch auf Social Media gibt Ali Güngörmüş ausschließlich Einblicke in seinen beruflichen Alltag. Private Familienbilder gibt es hingegen nicht zu sehen. Laut einem Bericht des " " von Oktober 2022 ist der Koch verheiratet und hat zwei Kinder. Außerdem gehört zur Familie ein Mops, der auf den charmanten Namen "Dietmar" hört.