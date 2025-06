In wenigen Wochen muss sich Alfons Schuhbeck erneut vor Gericht verantworten. Derzeit befindet er sich aufgrund seines Gesundheitszustands jedoch nicht in Haft, und auch der Prozess könnte gefährdet sein. Ein Gerichtssprecher hat nun aber Klartext geredet.

Der Fall von Starkoch Alfons Schuhbeck (76) war tief: Einst feierte ihn die Münchner High Society und schmückte sich gerne mit dem Gastronomen. Doch nach der Verurteilung wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe wurde er zur Persona non grata, statt Partys war plötzlich grauer Gefängnisalltag angesagt.

Bald startet ein neuer Prozess gegen den 76-Jährigen, der sich aktuell aufgrund seines angeschlagenen Gesundheitszustands auf freiem Fuß befindet. Droht auch das Verfahren deshalb zu platzen? Ein Gerichtssprecher hat nun eine deutliche Ankündigung gemacht.

Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Schuhbeck verhandlungsfähig ist

Alfons Schuhbeck lebt derzeit in seiner Wohnung im Orlando-Haus. Am 24. Juni muss er sich erneut vor Gericht verantworten, es geht um Betrugsvorwürfe und Insolvenzverschleppung. Freunde leisten ihm in dieser schweren Zeit Beistand. Doch kann der ehemalige VIP-Liebling überhaupt einen Prozess durchstehen? Gesundheitlich soll es ihm nicht gut gehen, im Gefängnis konnte eine ärztliche Behandlung nicht gewährleistet werden. Ein Insider sagte der AZ: "Womöglich haben Alfons Schuhbeck und sein Anwalt ein Ass im Ärmel."

Ob der gefallene Starkoch tatsächlich vor Gericht erscheinen kann, wollte sein Anwalt Norbert Scharf gegenüber der AZ nicht kommentieren. Das Gericht hingegen rechne nach wie vor damit, dass der neue Prozess um Schuhbeck planmäßig starten könne. Ein Sprecher bestätigt das jetzt gegenüber der : "Wir gehen davon aus, dass der Termin stattfinden wird." Mit der Verteidigung sei der Beginn der Verhandlung abgesprochen.

Neuer Prozess: Alfons Schuhbeck droht längere Haftstrafe

Wie es Alfons Schuhbeck damit geht, dass er sich bald erneut vor einem Richter verantworten muss? Sein Zustand scheint ernst zu sein, ein Freund erklärte der AZ dazu: "Der Alfons ist leider wirklich schwer krank." Trotzdem wolle der Ingwer-Terminator so schnell wie möglich zurück ins Gefängnis, um seine restliche Strafe abzusitzen. Jeder Tag, den er gesundheitsbedingt nicht hinter Gitter verbringe, werde an seine Haftstrafe angehängt, wie ein Bekannter Bild verriet. Außerdem droht ihm aufgrund des kommenden Prozesses eine noch längere Zeit im Knast, sollte er erneut verurteilt werden. Für das Verfahren Ende Juni sind vier Verhandlungstage angesetzt.