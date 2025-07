Vom Münchner Landgericht ist Alfons Schuhbeck des Subventionsbetrugs und der Insolvenzverschleppung für schuldig gesprochen worden. Das Urteil: vier Jahre und drei Monate Haft. Doch der gefallene Starkoch will für seine Taten nicht nur hinter Gittern büßen, er spricht bereits von Wiedergutmachung. Auch sein Anwalt hat dazu Stellung bezogen.

Ein Schuldenberg in Millionenhöhe, Betrug, Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung: Mit einem großen Rumms hat Alfons Schuhbeck seine einst erfolgreiche Karriere gegen die Wand gefahren. Auch sein Ruf als Society-Liebling ist massiv beschädigt. Auf den ehemaligen Sternekoch wartet nun eine mehrjährige Haftstrafe (sofern es die Gesundheit zulässt). Er will aber nicht nur hinter Gittern für seine Taten büßen, sondern auch Wiedergutmachung leisten. Sein Anwalt hat dazu Klartext gesprochen.

Alfons Schuhbeck hat im Gefängnis ein Buch geschrieben

Am 14. Juli fiel das Urteil gegen Alfons Schuhbeck, er muss für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Aus einer vorherigen Verurteilung hat er davon bereits ein Jahr abgesessen, aber aufgrund einer schweren Krebserkrankung ist seine Haft noch bis zum 15. September ausgesetzt. Ob er tatsächlich wieder in Haft muss, ist derzeit noch offen. Was jedoch klar ist: Schuhbeck will unbedingt für seine Taten einen Ausgleich schaffen.

Bereits zum Prozessbeginn entschuldigte sich der einstige Starkoch bei seinen Gläubigern und versprach Wiedergutmachung. Doch wie will Alfons Schuhbeck diese leisten? Immerhin ist er hoch verschuldet. Vor Gericht betonte er dazu, dass er während seiner Zeit im Gefängnis ein neues Kochbuch geschrieben habe und ein zweites fast fertig sei. Ob das von Erfolg gekrönt sein, und Schuhbeck damit über finanzielle Mittel verfügen wird, um seine Gläubiger zu befriedigen, bleibt abzuwarten.

Schuhbeck-Anwalt verrät: "An der Stelle wird er immer gefragt sein"

Kurz vor der Urteilsverkündung sagte Alfons Schuhbeck im Gericht, dass er zu seinen Fehlern stehe. "Es wird mich für den Rest meines Lebens belasten. Es tut mir leid." Sein Anwalt enthüllte nach dem Prozess Details, wie es für den 76-Jährigen nun weitergehen werde.

Alfons Schuhbeck mit seinem Anwalt Norbert Scharf vor Gericht. © imago/Smith

"Was Herr Schuhbeck keiner nehmen kann, ist seine Erfahrung, sein Know-how und seine Fähigkeiten", sagte Verteidiger Norbert Scharf und betonte weiter: "Ich denke, an der Stelle wird er immer gefragt sein."

Scheint so, als verfolge Schuhbeck einen Plan, um den angerichteten Schaden wieder auszugleichen. "So wie ich ihn erlebt habe, wird er nach seinen Möglichkeiten Wiedergutmachung leisten", erklärte sein Anwalt über den Starkoch. " Das wird wohl einer seiner Hauptantriebe in der nächsten Zeit sein."