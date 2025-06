Alexander Zverev im French-Open-Viertelfinale: Wo ist Sophia Thomalla?

Alexander Zverev steht im Viertelfinale der French Open. Partnerin Sophia Thomalla wird offenbar nicht bei dem Match am Mittwoch in Paris vor Ort sein.

Alexander Zverev (28) steht vor einem sehr wichtigen Tennismatch: Im Viertelfinale der French Open von Paris trifft er an diesem Mittwoch auf Novak Djokovic (38). Bei seinen Spielen bekommt Zverev eigentlich regelmäßig Unterstützung von Partnerin Sophia Thomalla (35), die ihm sehr oft vor Ort die Daumen auf der Tribüne drückt. Doch dieses Mal kann die Moderatorin offenbar nicht live dabei sein.

Sophia Thomalla: Zurück im "zweiten Wohnzimmer"

Denn wie im vergangenen Jahr, in dem Thomalla ebenfalls nicht bei den French Open vor Ort war, ist sie wohl erneut mit Dreharbeiten beschäftigt. meldete sie sich von der thailändischen Insel Koh Samui. "100 Matching nights, über 2.000 Gespräche und unzählige Erinnerungen. Ich liebe meinen Job", schrieb sie zu einem Bild von sich und markierte die Reality-Sendung "Are You the One?", für die sie dort offenbar wieder vor der Kamera steht. Bereits Mitte Mai verkündete sie zu dem Dreh: "Zurück in meinem zweiten Wohnzimmer."

Eindrücke von einer besonderen Begegnung. Die Moderatorin stattete Capybaras einen Besuch ab. Bilder und Clips zeigen, wie Thomalla die Wasserschweine füttert und streichelt.

Tennisstar Alexander Zverev und die Moderatorin Sophia Thomalla hatten ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich gemacht. Im Dezember des Jahres feierten sie dann bei "Ein Herz für Kinder" ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar.