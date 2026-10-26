Alexander Hold privat: TV-Richter spricht über Ehefrau, Kinder und Krankheit

Schuldig oder nicht schuldig? Das ist eine Frage, der TV-Richter Alexander Hold in seiner Reality-Sendung nachgeht. 50 neue Folgen hat der Jurist für Sat.1 gedreht. Aber wie lebt Alexander Hold mit seiner Ehefrau und den Kindern abseits der Kameras? Der Abendzeitung hat der 64-Jährige Einblicke in sein ganz privates Leben gegeben.

Seit ein paar Jahren erleben Gerichtssendungen im TV wieder große Aufmerksamkeit. Nach seinem TV-Aus im Jahr 2013 ist nun auch "Richter Alexander Hold" wieder auf die Bildschirme zurückgekehrt. Wie geht es dem Juristen und Politiker nach knapp 13 Jahren TV-Abstinenz heute? Der Abendzeitung hat er es verraten.

Privatleben von Richter Alexander Hold: "Wenn Sie meine Frau fragen ..."

In über 2000 Folgen hat Richter Alexander Hold in seinem gleichnamigen Format für Recht und Ordnung gesorgt. Aber wie tickt der 64-jährige Zweifach-Papa ganz privat? Der Abendzeitung sagt er lachend: "Mit 62 Herzschlägen in der Minute." In seinen eigenen vier Wänden scheint der Jurist seine Richter-Rolle nicht immer ablegen zu können, wie er erklärt: "Wenn Sie meine Frau oder meine Söhne fragen, würden die wahrscheinlich sagen: Da gibt es keinen großen Unterschied – der hängt auch privat manchmal den Richter raus."

Star-Allüren sucht man bei Alexander Hold, der bei den Freien Wählern aktiv ist, vergeblich. Abseits der TV-Kameras lebt der Richter ein ganz normales Leben. "Ich bin recht bodenständig", sagt er der AZ. "Manche Leute wundern sich, wenn sie mich auf dem Wertstoffhof treffen oder hören, dass ich den Rasen selbst mähe oder auf dem Wochenmarkt für einen vollen Kühlschrank sorge. Ich glaube nicht, dass ich abgehoben bin – weder durch die Politik noch durch das Fernsehen. Gelassen und bodenständig, das beschreibt mich wahrscheinlich am besten."

Alexander Hold mit Frau Pia © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Vom TV-Richter zum Politiker: Die Karriere von Alexander Hold

Alexander Hold ist nicht nur ein Mann des Rechts, sondern auch der Politik. Seit Jahren engagiert sich der 64-Jährige für die Freien Wähler in Bayern und ist als Stadtrat in Kempten sowie als zweiter Vizepräsident des Bayerischen Landtags tätig. "In die Politik bin ich über das Ehrenamt hineingeraten", erzählt der Jurist. "Das ist bei den Freien Wählern typisch: Fast alle haben im Ehrenamt angefangen – im Gemeinderat, als Bürgermeister oder in anderen kommunalen Funktionen."

Hold denkt trotz der neuen Folgen seiner Gerichtssendung nicht daran, seine politische Tätigkeit zugunsten des Fernsehens einzuschränken: "Für mich kommt es nicht infrage, auch nur eine Sitzung zu versäumen oder irgendein politisches Thema fürs Fernsehen zu vernachlässigen. Das Fernsehen muss sich da hinten anstellen."

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Alexander Holds Familie: Söhne sind "politisch schon interessiert, aber eher analytisch"

Alexander Hold ist seit 2018 in zweiter Ehe mit Lehrerin Pia Große-Vehne verheiratet. Mit seiner Ex-Frau Michaela hat der TV-Richter die beiden Söhne Constantin (20) und Mateo (17). Ob seine Kinder Ambitionen haben, in die Fußstapfen ihres prominenten Vaters zu treten? "Ich glaube eher nicht", sagt Hold im AZ-Gespräch. "Meine Söhne sind politisch schon interessiert, aber eher analytisch so von der Seitenlinie. Im Moment sieht es nicht so aus, dass sie sich selbst einmal in einer Gruppierung engagieren werden. Aber man weiß es natürlich nicht."

Alexander Hold mit Sohn Mateo © BrauerPhotos / G.Nitschke

Diagnose Prostatakrebs: TV-Richter spricht über Krankheit

Im April 2024 machte Alexander Hold seine Krebserkrankung öffentlich. Dem TV-Star musste ein bösartiges Karzinom an der Prostata entfernt werden. Heute geht es ihm wieder gut, wie er betont: "Ich habe das für mich abgehakt. Ich glaube, das ist auch richtig und wichtig. Natürlich muss ich weiterhin zur Nachsorge und zur Kontrolle. Aber ich habe für mich beschlossen: Das ist vorbei."

Dass seine gesundheitliche Situation damals heikel war, ist auch dem Juristen und Politiker bewusst: "Ich weiß, dass ich großes Glück gehabt habe, weil der Tumor relativ groß und fortgeschritten war. Aber ich habe einen Punkt dahinter gemacht."

Mehr Zeit für Ehefrau und Söhne: Das wünscht sich Richter Alexander Hold

Nach dem Primetime-Start am 26. Oktober laufen die neuen Folgen "Richter Alexander Hold" täglich um 18 Uhr bei Sat.1. Und wie soll es im Privatleben des 64-Jährigen weitergehen? Dazu erklärt er offen und ehrlich: "Vielleicht wünsche ich mir manchmal, dass ich bei der Menge meiner Projekte und Aufgaben ein bisschen vernünftiger werde: Dass ich etwas mehr Zeit für meine Frau und meine Söhne habe – und vielleicht auch ein bisschen mehr für mich selbst. Ansonsten wünsche ich mir einfach, dass meine Familie gesund bleibt und dass wir weiterhin so ein abwechslungsreiches und glückliches Leben führen können."