Alexander Herrmann blafft TV-Koch an: "Halt die Schnauze"

Talent gegen alten Hasen: Bei "The Taste" (SAT.1/Joyn) prallen zwei Dickköpfe aufeinander: Jakob (20) hat seine ganz eigene Vorstellung von einer perfekten Garnele, Coach Alexander Herrmann hält mit Sojasauce dagegen. Zwischen Erfahrung und Ambitionen wird es schließlich laut.

Jakob muss "The Taste" nach Folge 4 verlassen. An seinem Lebenstraum, Sternekoch zu werden, hält er fest.

Joyn/Benedikt Müller 6 Jakob muss "The Taste" nach Folge 4 verlassen. An seinem Lebenstraum, Sternekoch zu werden, hält er fest.

Ambitioniert, talentiert und ein bisschen vorlaut: Jakob (20) startete seine "Taste"-Reise mit einem Viererbuzzer und ist mutig genug, seinen Coach Alexander Herrmann zu provozieren.

Joyn/Benedikt Müller 6 Ambitioniert, talentiert und ein bisschen vorlaut: Jakob (20) startete seine "Taste"-Reise mit einem Viererbuzzer und ist mutig genug, seinen Coach Alexander Herrmann zu provozieren.

Manchmal ist die wichtigste Zutat bei "The Taste" eine ordentliche Portion Sturheit. Das beweisen in Folge 4 zwei Generationen, Jakob und sein Coach Alexander Herrmann. Dabei beginnt alles ganz harmlos: Als der 20-jährige Kochlehrling im Einkaufskorb seines Teams Garnelen und Thunfisch entdeckt, ist die Begeisterung groß. Sofort tüftelt er an einer geflämmten Garnele mit Mango und Pak Choi. Doch dann kommt die Sache mit der Beize.

Alexander Herrmann gerät mit Nachwuchskoch aneinander

Jakob möchte die Garnelen in Salzwasser ziehen lassen. Herrmann hingegen hat eine andere Vorstellung: Sojasauce muss her! "Believe me", versichert der Sternekoch. Doch Jakob bleibt skeptisch. Schließlich soll der Löffel seine Handschrift tragen und nicht die seines Coaches. "Kochen ist für mich Ausdruck von Liebe und Emotion", erklärt der Nachwuchskoch. Wenn seine eigene Idee zu weit verändert werde, verliere er die Lust.

Herrmann bleibt zunächst erstaunlich gelassen: "Dein Löffel, deine Entscheidung." Allerdings gehöre zum freien Willen auch das Risiko. Als Jakob weiter diskutiert, wird der Ton rauer. Schließlich platzt es aus dem Coach heraus: "Halt die Schnauze und probier einfach." Jakob probiert - und findet die Soja-Variante seines Mentoren durchaus gut. Nur eben nicht passend zu seiner ursprünglichen Idee. Als dann noch der Sub fälschlicherweise kocht, blafft Herrmann den Nachwuchskoch an: "So nicht, Jakob, nein!"

"Mein Lebensziel sind drei echte Sterne"

Beim Solokochen darf Jakob dann wieder ganz allein entscheiden. Sein Thema: Fußballabend. Er serviert Hüftsteak mit Dunkelbiersoße, gepickelten Perlzwiebeln und "Skinny Fries". Eine gute Idee, doch ausgerechnet die ebenfalls vorbereiteten Kartoffeltaler bleiben vergessen. Auch beim Steak gibt es Kritik, wenn nicht die Rache des Star-Kochs: Die Schnittvariante macht es "nahezu unkaubar", findet Alexander Herrmann: "Gute Ausgangsidee, aber auf halber Strecke liegengeblieben." Steffen Henssler vermisst ebenfalls die richtige Umsetzung: "Da ist etwas im Mittelpunkt, das nicht performt - und kein Außenrum, das es abfedert."

Das Ergebnis ist bitter: Zwei rote Sterne, Jakobs "The Taste"-Reise ist vorbei. Ausgerechnet der Kandidat, um den zu Beginn vier Coaches gebuhlt hatten, muss gehen. Enttäuscht, aber nicht entmutigt, verabschiedet sich der Youngster mit einer klaren Ansage: "Mein Lebensziel sind drei echte Sterne." Denen will er jetzt "weiter nachjagen". Und vielleicht irgendwann beweisen, dass gerade ein sturer Kopf ein Sternekoch werden kann.

Zum Glück hat "The Taste" aber auch weichere Seiten - und Mittel, die gute Laune wieder herzustellen. Jakobs Teamkollege Bernd ist vielleicht wegen seines Kaiserschmarrns weiter, den er zum Thema "Oma" kreierte - mitsamt ordentlich in Rum eingelegten Kirschen und Rosinen. "Ein herrlicher Nachmittag vor dem Kamin", schwärmt ein sichtlich aufgekratzter Tim Raue ("Rumdideldum ...").

"Warum Handbremse? Einmal rein damit!", zeigt sich auch Herrmann wieder vergnügt, während Elif Oskans Ohren laut eigener Auskunft "immer röter werden". Moderatorin Angelina Kirsch bringt es auf den Punkt: "Bernd, du bist der Erste, der es geschafft, die Coaches mit einem einzigen Löffel abzufüllen." Der Lohn: ein goldener Stern und das Wohlwollen einer gesamten Jury.