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Alexander Held stirbt nach "kurzer Krankheit": Todesursache des "München Mord"-Stars bekannt

Mit 67 Jahren stirbt TV-Star Alexander Held. Der beliebte Schauspieler war bekannt aus "München Mord" und "Der Schuh des Manitu". Laut ZDF soll eine kurze Krankheit zu seinem Tod geführt haben. Was ist die Todesursache?
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Der Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held ist mit 67 Jahren gestorben.
Der Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held ist mit 67 Jahren gestorben. © Henning Kaiser/dpa

Große Trauer um Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held. Woran starb der beliebte 67-jährige Schauspieler? Wie "Bild" meldet, soll eine Lungenentzündung die Todesursache gewesen sein. Das ZDF berichtet von einer "kurzen Krankheit".

Alexander Held litt an einer Lungenentzündung 

Er sei bereits am vergangenen Dienstag gestorben, teilte der eng mit ihm befreundete TV-Produzent Sven Burgemeister der Deutschen Presse-Agentur mit.

Alexander Held spielte auch in "Der Schuh des Manitu" mit

Bis zuletzt war Alexander Held in den ZDF-Samstagskrimis "Stralsund" (seit 2010) und "München Mord" (seit 2014) in zwei unterschiedlichen Hauptrollen zu sehen. In "Stralsund" verkörperte er den kontrollierten, spröden, aber loyalen "Kriminalhauptkommissar Karl Hidde". In "München Mord" spielte er dagegen den eher unkonventionellen "Ludwig Schaller", ein chaotisches Genie, das Fälle mit viel Empathie und Intuition löst. Und auch im erfolgreichsten deutschen Kino-Film "Der Schuh des Manitu" (2001) spielte Alexander Held mit. Er verkörperte Karl May.

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler begann seine Karriere auf renommierten deutschsprachigen Theaterbühnen, darunter die Münchner Kammerspiele, die Freie Volksbühne Berlin sowie die Salzburger Festspiele. Erst später wandte er sich verstärkt dem Film und Fernsehen zu. Im Kino und TV war Alexander Held in einem breiten Rollenspektrum zu sehen – von internationalen Produktionen wie Steven Spielbergs "Schindlers Liste" bis hin zu zahlreichen Haupt- und Nebenrollen in deutschen Fernsehformaten.

Alexander Helds Ehefrau starb mit 51 Jahren

In seiner Jugend war Held bei den Regensburger Domspatzen als Solosänger aktiv – und holte beim TSV 1860 München fünfmal die Fußball-Jugendmeisterschaft.

Im Jahr 2014 starb Alexander Helds Ehefrau Patricia Gräfin Fugger an inneren Blutungen. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus.
Im Jahr 2014 starb Alexander Helds Ehefrau Patricia Gräfin Fugger an inneren Blutungen. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. © BrauerPhotos

Alexander Held war bis zu ihrem Tod im Jahr 2014 mit der Schauspielerin Patricia Gräfin Fugger von Babenhausen verheiratet.

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  • Meiomei vor 15 Minuten / Bewertung:

    Was für ein Verlust! Ein großartiger Schauspieler und so sympathisch.

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  • SF1615 vor 54 Minuten / Bewertung:

    Er hat jeder noch so kleinen Nebenrolle einen Tiefgang gegeben, der toll war. München Mord und Stralsund funktionieren ohne ihn nicht mehr

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