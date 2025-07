Alexander Bommes: Das ist über eine neue Freundin, Kinder und Krankheit bekannt

Als Moderator zählt Alexander Bommes zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Wenn es um sein Privatleben geht, zeigt er sich verschlossen. Was ist über seine Familie bekannt? Hat er nach der Trennung von Julia Westlake eine neue Freundin? Und wie steht es gesundheitlich um ihn, nachdem er 2023 aufgrund einer schweren Krankheit monatelang ausgefallen war?

Alexander Bommes ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Neben dem Quizformat "Gefragt – Gejagt" kennen ihn viele Zuschauer auch als Moderator der "Sportschau". Dass Bommes neben seiner Karriere beim Fernsehen noch eine andere große Leidenschaft hat, dürfte manchen Fan vielleicht überraschen. Was weiß man Privates über ihn? Hat er eine Ehefrau und Kinder?

Herkunft von Alexander Bommes: Er wurde als echtes Nordlicht in Kiel geboren

Am 21. Januar 1976 erblickte Alexander Bommes in der nördlichsten Großstadt Deutschlands das Licht der Welt: Der heutige TV-Star ist gebürtiger Kieler. Dort sollte er auch seine Leidenschaft für körperliche Betätigung entdecken. Die Begeisterung für diverse Sportarten findet bei dem beliebten Sportmoderator also nicht nur in der Theorie statt.

2022 verriet Alexander Bommes im Interview mit : "In meiner Jugend habe ich parallel Handball, Fußball, Tennis und später auch noch Basketball gespielt. [...] Eine Halbzeit hier, ein ganzes Spiel dort und am Ende vielleicht noch ein Tennis-Doppel. Im frühen Erwachsenenalter habe ich mich schließlich auf Handball konzentriert."

Hier begann Alexander Bommes Handballkarriere

Bevor Alexander Bommes als Moderator im TV zu sehen war, war er als Handballprofi aktiv. Nach einer erfolgreichen Jugend beim Verein TSV Altenholz, wechselte Bommes im Jahr 1999 zum TSV Bayer Dormagen in die 1. Bundesliga. 2001 entschied er sich für den Wechsel zum VfL Gummersbach, bis er 2003 zum TSV Altenholz zurückkehrte, wo er bis 2007 sehr erfolgreich spielte.

Sprung vor die TV-Kamera: Alexander Bommes machte Volontariat beim NDR

1997 nahm Alexander Bommes in Kiel ein Jurastudium auf und arbeitete zu Studienzeiten bereits als Sportreporter für den NDR. Nach dem juristischen Staatsexamen und einem Volontariat beim NDR in Hamburg, moderierte er ab 2007 das Format "Hamburg Journal". Mit der Pannenshow "top flops", durch die er von 2011 bis 2013 führte, blieb er dem NDR weiterhin treu.

Durchbruch bei der ARD: Wo man Alexander Bommes heute sieht

Ab 2011 war Alexander Bommes regelmäßig als Sportreporter für die ARD im Einsatz. Im selben Jahr begann er damit, gelegentlich durch die "Sportschau am Sonntag" zu führen. Mittlerweile ist er auch als fester Bestandteil des "Sportschau am Samstag"-Teams bekannt.

Seit 2012 moderierte Alexander Bommes zudem im NDR-Fernsehen die Quizshow "Gefragt – Gejagt". 2015 wurde diese dann in die ARD verlegt, wo sie noch immer von montags bis freitags läuft. Das Format wechselt sich dort staffelweise mit "Wer weiß denn sowas?" ab.

Trauer um "Gefragt – Gejagt"-Kollegen: Alexander Bommes musste Verlust verkraften

In Alexander Bommes' Quiz-Format "Gefragt – Gejagt" treten stets vier Kandidaten gegen einen Experten, den sogenannten "Jäger" an. Jahrelang zählte Klaus Otto Nagorsnik zu den beliebtesten "Jägern" der Show. Als dieser im April 2024 überraschend verstarb, trauerte auch Alexander Bommes öffentlich um seinen TV-Kollegen.

In einer Pressemitteilung der ARD ließ Alexander Bommes verlauten: "Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen."

Alexander Bommes privat: Was ist über seine Kinder bekannt und hat er eine neue Freundin?

Viel ist über das Privatleben von Alexander Bommes nicht bekannt. Aus einer Beziehung mit der Moderatorin Julia Westlake hat er zwei Söhne, Jonathan (*2009) und Benjamin (*2013). Seit der Trennung von Westlake im Jahr 2016 wurde keine neue Partnerin an der Seite des sympathischen Kielers bestätigt.

Gesundheitliche Probleme: Darum fiel Alexander Bommes längere Zeit aus

Ab November 2022 mussten Zuschauer für längere Zeit auf Alexander Bommes verzichten. "Eine Reihe von Infekten" hatten zur Folge gehabt, dass der sympathische Moderator seiner Arbeit monatelang nicht nachgehen konnte. Kolleginnen wie Jessy Wellmer und Esther Sedlaczek hatten Bommes bei der "Sportschau" vertreten, bis er im März 2023 zurückgekehrt war.