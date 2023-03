Alessandra Meyer-Wölden schwärmt von ihrer Patchwork-Familie

Alessandra Meyer-Wölden feiert am 14. März ihren 40. Geburtstag. Zu diesem Anlass schwärmt sie bei Instagram von ihrem Patchwork-Leben und postet gemeinsame Bilder mit Oliver und Amira Pocher.

Alessandra Meyer-Wölden ist an diesem Dienstag (14. März) 40 Jahre alt geworden. Ihren runden Geburtstag wollte das Model gebührend zelebrieren und feierte ihn bereits einige Tage zuvor in Paris mit verschiedenen Events. Bei den Feierlichkeiten waren auch Oliver Pocher (45) und Ehefrau Amira Pocher (30) zugegen. Mit dem Comedian hat Meyer-Wölden drei Kinder.

An ihrem Geburtstag veröffentlichte sie nun eine Bilderreihe, die die drei in Partystimmung zeigen. Auf das erste Foto bezogen, auf dem Pocher die beiden Frauen umarmt, kommentierte sie das Posting mit: "Zwei Engel für Oliver Pocher. Aber die Kinder sind die größten Gewinner!" Dazu fügte sie zwei Herzchen-Emojis und das Hashtag #patchwork hinzu.

Mit Oliver Pocher hat Meyer-Wölden eine Tochter und Zwillingssöhne. 2013 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. 2017 brachte sie nochmals Zwillinge zur Welt. 2020 trennte sie sich vom Vater der Kinder. Oliver und Amira Pocher sind seit Oktober 2019 verheiratet. Im November 2019 haben sie die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. Im Dezember 2020 gab der Comedian die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt.

zeigt ein Bild von Alessandra Meyer-Wölden und Amira Pocher in Abendroben. Die beiden umarmen sich und strahlen in die Kamera. Dazu schrieb Meyer-Wölden: "Das ist Patchwork von seiner besten Seite. Super stolz auf uns." Unter den beiden Postings sammelten sich bereits zahlreiche Geburtstagsglückwünsche. "Alles Gute zum Geburtstag Babe! 40 sah noch nie so gut aus", kommentierte etwa Sylvie Meis (44).

"Voller Energie" in ein neues Lebensjahr

Lilly Becker (46), ebenso wie Meyer-Wölden eine Ex-Partnerin von Boris Becker (55), war ebenfalls bei den Geburtstagsfeierlichkeiten in Paris anwesend und postete nun . "An die schönste Seele von innen und außen, willkommen in den 40ern", erklärte sie dazu. "Dies ist erst der Anfang deiner besten Jahre. Es war absolut wunderbar, Teil deiner Feier zu sein. Hab heute den schönsten Tag, viel Liebe von deiner Freundin." Das Geburtstagskind kommentierte das Bild wiederum mit: "Lilly, liebe dich so sehr. Schwestern fürs Leben und danke, dass du an diesem besonderen Tag dabei warst."

Auch in einer Instagram Story zeigt sich Meyer-Wölden begeistert von ihrer mehrtägigen Geburtstagssause. Zu einem Video, in dem sie im Glitzerkleid wild tanzt, schreibt sie: "Ich bin gesegnet, ich bin dankbar. Ich bin voller Energie und freue mich darauf, was das Leben in den 40ern bereithält."