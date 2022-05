Alec und Hilaria Baldwin enthüllen das Geschlecht ihres Babys

Alec und Hilaria Baldwin werden in Kürze erneut Eltern. In einem Instagram-Video enthüllen sie das Geschlecht ihres siebten Kindes.

US-Schauspieler Alec Baldwin (64) und seine Ehefrau Hilaria (38) erwarten aktuell ihr siebtes gemeinsames Kind. hat die gesamte Familie nun das Geschlecht des Babys enthüllt: Es wird ein Mädchen!

"Es hat mir immer Spaß gemacht und war von großer Bedeutung für mich, das Geschlecht meines Babys zu erfahren", schreibt Hilaria Baldwin zu dem Video. "Aber, da ich wachse und lerne, möchte ich es dieses Mal etwas anders gestalten. Was wird aus unserem Baby eine liebevolle, komplette Person machen? Was ist wichtig? Was wird ihm das Gefühl geben, sichtbar, frei und stolz zu sein?"

Wichtige Botschaften an das neue Familienmitglied

Diese Fragen beantworten im Video auch die ältesten Kinder Carmen (8), Rafael (6), Leonardo (5) und Romeo (3) und geben dem ungeborenen Familienmitglied ihre Wünsche und Ratschläge mit auf den Weg. "Eine Charaktereigenschaft definiert dich nicht", sagt der werdende Vater Alec Baldwin. Tochter Carmen fügt hinzu: "Du bist ein komplizierter und facettenreicher Mensch." Und der sechsjährige Rafael ergänzt: "Habe den Mut, nach innen zu blicken." Söhnchen Leonardo gibt den Tipp: "Verlasse diese Welt besser, als du sie vorgefunden hast."

"Zögere nicht, alle Teile deiner Identität zu erkunden und sie auszuleben", sagt Hilaria Baldwin. "Du musst dich niemandem beweisen." Dann verkündet sie: "Ich kann es nicht erwarten, dich zu treffen, meine Tochter." Auch die sechs Baldwin-Kinder freuen sich über die Ankunft ihrer "kleinen Schwester", wie aus dem Video deutlich wird.

Alec und Hilaria Baldwin sind seit 2011 ein Paar und gaben sich im Juni 2012 das Jawort. Das erste gemeinsame Kind, Carmen, kam 2013 zur Welt. Nach Rafael 2015, Leonardo 2016 und Romeo 2018 folgte im September 2020 das fünfte Kind, Eduardo, und 2021 die zweite Tochter des Paares, Lucia, die via Leihmutter zur Welt kam. Alec Baldwin hat aus einer vorherigen Beziehung mit Kim Basinger (68) die erwachsene Tochter Ireland (26).