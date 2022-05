Alec Baldwin trauert um seine Mutter Carol

Der Hollywood-Star Alec Baldwin muss den Tod seiner Mutter Carol M. Baldwin verkraften. Wie er selbst bekannt gab, starb sie im Alter von 92 Jahren im US-Bundesstaat New York.

Alec Baldwin gab den Tod seiner Mutter Carol via Instagram bekann.

Carol M. Baldwin, die Mutter des Schauspielers Alec Baldwin (64), ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Dort schrieb er zu zwei Bildern seiner Mutter, dass Carol am Donnerstag in Syracuse, im US-Bundesstaat New York gestorben sei.

Carol M. Baldwin hinterlässt ihre sechs Kinder, darunter die Schauspiel-Dynastie Alec, William, Stephen und Daniel Baldwin, zwei Töchter, 25 Enkelkinder und 14 Urenkel. Seit einer Brustkrebs-Erkrankung im Jahr 1991 engagierte sie sich für den Kampf gegen die Krankheit uns sammelte mit zahlreichen Aktionen Millionen Dollar für den guten Zweck ein.

Hailey Bieber: "Wir lieben dich Oma"

Alec Baldwin in seinem Statement: "Die letzten 25 Jahre ihres Lebens verbrachte sie als Kämpferin und Verfechterin für eine Sache, der sie ihr Leben gewidmet hat. Wir sind alle sehr stolz auf das, was sie erreicht hat." Auch Alec Baldwins Frau Hilaria Baldwin (38) kommentierte den Post ihres Mannes zum Tode ihrer Schwiegermutter mit einem Herz-Emoji. Hailey Bieber (25), die Tochter von Alec Baldwin, schrieb "Wir lieben dich Oma" unter den Post ihres Vaters.