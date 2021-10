"Al Bundy"-Star Katey Sagal soll von Auto angefahren worden sein

Schauspielerin Katey Sagal soll sich nach einem Unfall in einem Krankenhaus in Los Angeles befinden. Der Star aus "Sons of Anarchy" sei angefahren worden.

15. Oktober 2021 - 22:01 Uhr | (stk/spot)

Katey Sagal soll sich derzeit im Krankenhaus befinden. © Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect.com

US-Schauspielern Katey Sagal (67), bekannt aus "Eine schrecklich nette Familie" und "Sons of Anarchy", soll in Los Angeles von einem Auto angefahren worden sein. und beruft sich auf einen Freund des Stars sowie auf die Polizei. Sagal soll demnach als Fußgängerin eine Kreuzung überquert haben, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde. Die 67-Jährige sei daraufhin per Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Laut des Berichts soll Sagal keine gefährlichen Verletzungen davongetragen haben. Alkohol- oder Drogenkonsum seien nicht beim Fahrer festgestellt worden. Die Person sei ausgestiegen und habe Sagal umgehend geholfen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang befinden sich aber noch in vollem Gange, heißt es weiter.