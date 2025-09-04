"Akte X"-Star David Duchovny bestätigt erstmals seine Hochzeit

Der "Akte X"-Schauspieler David Duchovny hat im Februar dieses Jahres geheiratet, wie der Hollywoodstar nun erstmals bestätigte. Er schritt damals mit seiner Partnerin Monique Pendleberry vor den Traualtar.

David Duchovny (65), bekannt vor allem für seine Rolle als FBI-Spezialagent Fox Mulder in der US-amerikanischen Fernsehserie "Akte X", hat geheiratet. Dies bestätigte der Schauspieler, Regisseur und Autor nun erstmals bei einem Auftritt .

Moderatorin Savannah Guthrie (53) sagte zu David Duchovny: "Übrigens, Sie haben dieses Jahr geheiratet, herzlichen Glückwunsch!" Duchovny antwortete: "Das habe ich, im Februar. Danke".

Der "Akte X"-Star heiratete damals seine Partnerin Monique Pendleberry (31), mit der er verschiedenen Medienberichten zufolge seit etwa 2017 liiert ist. Eine Verlobung gab das Paar öffentlich nicht bekannt und hielt ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die beiden traten aber ab und zu gemeinsam auf den roten Teppich. Etwa bei der Premiere von Duchovnys Netflix-Film "You People" im Januar 2023 oder beim Tribeca Film Festival 2023. Die Gerüchte um eine angebliche Hochzeit der beiden kursierten schon lange.

Zweite Ehe für Duchovny

Monique Pendleberry ist US-Medien zufolge Floristin, arbeitete aber auch als Betreiberin einer Saftbar namens "Sun Life Organic Juicery", die einem Freund von David Duchovny gehören soll. Duchovny war früher mit der Schauspielerin Téa Leoni (59) verheiratet. Das Paar trennte sich 2008 und war 14 Jahre lang verheiratet. Aus der Ehe stammen Tochter Madeline West (26) und Sohn Kyd Miller (23).