Aerosmith-Schlagzeuger Joey Kramer trauert um seine Ehefrau

Aerosmith-Schlagzeuger Joey Kramer hat seine Ehefrau Linda verloren. Die Vertragsverwalterin starb im Alter von 55 Jahren. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

© Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Tiefe Trauer bei Joey Kramer (72). Am 22. Juni ist die Ehefrau des Aerosmith-Schlagzeugers verstorben. Linda wurde 55 Jahre alt. Woran die ehemalige Vertragsverwalterin starb, ist derzeit nicht bekannt.

aus einem Nachruf für Linda zitiert, sei sie eine Frau mit "einem sündhaften, spitzbübischen Sinn für Humor" gewesen. Sie habe Weihnachtsfilme von Hallmark geliebt und hatte "eine Leidenschaft für schnelle Autos". Linda habe sich zudem stets um ihre Familie, Freunde und ihre Hunde Lucy und Cosmo gesorgt.

Linda war die "Liebe seines Lebens"

Kramer und Linda waren seit Oktober 2009 verheiratet. Sie sei die "Liebe seines Lebens gewesen". "Linda liebte Joey zutiefst und sein Wohlbefinden und sein Glück waren ihre höchste Priorität", heißt es in dem Nachruf.

Bereits im März zog sich Joey Kramer von seinen Aerosmith-Aktivitäten zurück. Die Band plante eine Las-Vegas-Show namens "Deuces are Wild". "Er hat bedauerlicherweise die Entscheidung getroffen, nicht an den Konzerten in 2022 teilzunehmen, um sich vollkommen auf seine Familie zu konzentrieren in diesen unsicheren Zeiten", teilte die Band damals in einem .