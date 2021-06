ÄrmelHoch: David Hasselhoff unterstützt deutsche Impfkampagne

"Meine Freiheit war die Impfung": David Hasselhoff ruft in zwei Videos des Bundesgesundheitsministeriums dazu auf, sich impfen zu lassen.

Mehr prominente Unterstützung für die Kampagne #ÄrmelHoch: Auf dem Twitter-Account des Bundesgesundheitsministeriums ruft US-Star David Hasselhoff (68) in zwei Videos dazu auf, sich impfen zu lassen - um so "gegen das Coronavirus und für die Freiheit" zu kämpfen. Der Sänger und Schauspieler , auf denen er seinen Arm zeigt, auf dem ein Pflaster klebt: "Ich, David Hasselhoff, bin vermeintlich ein Held, wegen 'Baywatch' und 'Knight Rider' und der Berliner Mauer, aber meine Freiheit war die Impfung. Sie können das auch."

: "Ich freue mich darauf, wieder zum Alltag zurückzukehren, auf die Freiheit. Die Freiheit, sich impfen zu lassen und um die Welt zu reisen." Und er fügt hinzu: "Mein Rat an alle in Amerika, in der ganzen Welt und in Deutschland: Lassen Sie sich impfen."

In Deutschland ein Star

Hasselhoff feierte mit den TV-Serien "Knight Rider" und "Baywatch" große Erfolge, auch durch seine Musik wurde er in Deutschland zum Star. Seinen Song "Looking For Freedom" performte er 1989 kurz nach dem Mauerfall an der Berliner Mauer.

Im März wurde bekannt, dass David Hasselhoff für TVNow an der Seite von Henry Hübchen (74) eine Serie in Deutschland dreht. In der als "schwarzhumorig" beschriebenen Agententhriller-Serie namens "Ze Network" werden beide sich selbst spielen, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Schauspieler geraten in dem Projekt mitten in eine "internationale Verschwörung ehemaliger Attentäter des Kalten Krieges."