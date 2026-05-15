Ärger mit der Polizei: "Rosenheim-Cops"-Star wanderte für eine Nacht ins Gefängnis

Bei den "Rosenheim-Cops" im ZDF werden fiktive Kriminalfälle gelöst, unter anderem von "Kommissar Hansen". Nun erzählt der Schauspieler hinter der Rolle, Igor Jeftic, dass er sich privat selbst mal eine Gesetzeswidrigkeit geleistet hat – für die er sogar ins Gefängnis musste.

Igor Jeftic (54) löst seit 2009 bei den "Rosenheim-Cops" fiktive Kriminalfälle. Privat kam der "Kommissar Hansen"-Darsteller tatsächlich schon als "Täter" mit dem deutschen Gesetz in Berührung. Denn wie Jeftic nun ganz offen erzählt, musste er einen Fehltritt mit einer Nacht in der Gefängniszelle büßen.

Igor Jeftic gesteht: "In meiner Wohnung verhaftet"

Als Seriencharakter "Kommissar Sven Hansen" sorgt Igor Jeftic für Gerechtigkeit und Ordnung in Rosenheim. Igor Jeftic selbst stand privat schon mal auf der Täter-Seite, wie er nun im Interview mit "Frau im Spiegel" erzählt: "In Berlin wurde ich in meiner Wohnung verhaftet und kam sogar für eine Nacht ins Gefängnis."

Doch was genau ist vorgefallen? "Während meiner Zeit an der Schauspielschule in München bin ich öfter schwarz gefahren und dabei erwischt worden", so Jeftic. "Die Strafe habe ich einfach nicht gezahlt – ich war in München nicht gemeldet." Diese Jugendsünden sollten den Schauspieler eines Tages einholen: "Als ich später nach Berlin ging, habe ich mich dort brav angemeldet und da hat die Polizei zugegriffen."

Igor Jeftic als Kommissar bei "Die Rosenheim-Cops". Privat wurde der Schauspieler selbst schon von der Polizei überführt. © ZDF/Christian A Rieger

"Rosenheim-Cops"-Star: "Mir drohten 20 Tage Knast"

Wie ging es dann weiter? "Zum Glück spielte ich damals gerade am Theater und bat den Regisseur, meine komplette Gage von 600 DM an die Polizei zu überweisen", erzählt Igor Jeftic heute. "Der Regisseur dachte erst an einen Scherz. Aber ich saß ja tatsächlich im Gefängnis, mir drohten 20 Tage Knast. Schließlich zahlte er, und ich kam auf Kaution frei", erinnert sich der Schauspieler.

Igor Jeftic über Serien-Rolle: "Bin eher ein Bauchmensch"

Zudem verrät der 54-Jährige, ob er generell viele Gemeinsamkeiten mit seinem Seriencharakter habe: "Ich wurde weder in einem reichen Elternhaus geboren, noch bin ich ein Segler wie Sven." In Sachen Gerechtigkeitsempfinden, Humor und dem freundschaftlichen Umgang mit den Kollegen würde er durchaus gewisse Parallelen erkennen. "Sven ist etwas distanzierter und analytischer als ich", so Igor Jeftic weiter. "Ich bin eher ein Bauchmensch und laufe auch nicht ständig im Anzug herum."