Ärger für Jennifer Aniston wegen Corona-Deko

US-Star Jennifer Aniston hat ihren Fans einen Weihnachtsbaumanhänger mit Corona-Motiv präsentiert. Viele zeigten sich geschockt.

Jennifer Aniston bei einem Auftritt in Los Angeles.

Das ging wohl nach hinten los für Jennifer Aniston (51, ). Der Hollywood-Star musste in den sozialen Medien Kritik einstecken - der Grund: eine Weihnachtsdekoration mit Coronavirus-Motiv. Nachdem sie diese, US-Medien zufolge, in einer nicht mehr vorhandenen Instagram-Story geteilt hatte, wurde ihr vorgeworfen, die Pandemie nicht ernst zu nehmen. eines runden, hölzernen Weihnachtsbaumanhängers mit der Aufschrift "Unsere erste Pandemie 2020" geteilt haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In den Kommentaren hieß es anschließend, Aniston sei "unsensibel". Ein User schrieb: "Prost auf unsere erste Pandemie im Jahr 2020, bei der Millionen Menschen starben! Feiern wir das auf Weihnachtsschmuck!" Andere betonten dagegen, dass Aniston sich in der Pandemie für Sicherheitsmaßnahmen stark machte, das Tragen von Masken forderte, lokale Läden unterstützte und an Hilfsfonds spendete.