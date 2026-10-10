Dieser dreiste Identitätsklau verärgert Christine Neubauer. Wenn es um ihre Mutter geht, versteht die Schauspielerin keinen Spaß und wird jetzt ziemlich deutlich. Ihren Fans gibt Neubauer einen eindringlichen Rat.

Christine Neubauer mit ihrer Mutter Lydia: Ein Fake-Profil auf Instagram gibt sich als die 88-Jährige aus.

Gerade in sozialen Medien geben sich Betrüger mitunter als Angehörige prominenter Persönlichkeiten aus. Nun ist auch Schauspielerin Christine Neubauer (64) womöglich betroffen. Ein Instagram-Profil gibt vor, ihrer Mutter Lydia Neubauer (88) zu gehören. Die Schauspielerin widerspricht und reagiert mit einer deutlichen Warnung an ihre Fans.

Christine Neubauer stellt klar: "Es handelt sich nicht um meine Mutter"

Christine Neubauer nutzt die sozialen Medien, um Einblicke in ihr Leben zu geben und mit Fans in Kontakt zu bleiben. Doch nun sorgt ein Fake-Profil für Ärger. Ein Account gibt sich als ihre Mutter Lydia Neubauer (88) aus. Selbst das Profilbild zeigt das prominente Mutter-Tochter-Gespann.

In ihrer eigenen Instagram-Story veröffentlicht die Schauspielerin einen Screenshot des Kontos und stellt unmissverständlich klar: "Das ist ein Fake-Account. Es handelt sich nicht um meine Mutter. Meine Mutter hat kein Instagram."

Zugleich richtet Christine Neubauer eine deutliche Botschaft an ihre Follower. Sie sollen bei Kontaktversuchen des falschen Profils vorsichtig sein.

Schauspielerin warnt ihre Instagram-Follower

Neubauer fordert ihre Community ausdrücklich dazu auf, das Profil zu blockieren und zu melden. In großen Buchstaben schreibt sie: "Wenn ihr Anfragen oder Nachrichten von dem Profil bekommt – bitte nicht darauf eingehen."

Ob Christine Neubauer rechtliche Schritte einleitet? Wer hinter dem Fake-Account steckt und welche Absichten damit verfolgt werden, ist öffentlich noch nicht bekannt.