Änderungen bei "Die Rosenheim-Cops": Was Marisa Burgers Abschied auslöste

Ein Abschied, ein neues Gesicht und neue Rollen. Bei den "Rosenheim-Cops" ändert sich zum Start der 26. Staffel einiges. Einer der Auslöser ist der Abschied von Publikumsliebling Marisa Burger.

Im Kommissariat der "Rosenheim-Cops" steht ein personeller Wechsel an: Nach dem Abschied von Marisa Burger übernimmt Sarah Thonig als Christin Lange das Polizeisekretariat. Die Schauspielerin ist bereits seit mehreren Jahren Teil der ZDF-Krimiserie und kennt das Rosenheimer Kommissariat bestens. Als Christin Lange war sie bislang am Empfang tätig, künftig übernimmt ihre Figur nun also einen deutlich zentraleren Platz im Büroalltag der Ermittler.

Auch außerhalb des Kommissariats gibt es eine Veränderung. Schauspielerin Maya Haddad verstärkt den Cast mit der Rolle der Yasmin Rabe. Ihre Figur übernimmt ab Dezember die neue Tagesbar in Rosenheim und tritt damit an die Stelle von Christian K. Schaeffer.

Am 6. Oktober startet die neue Staffel der "Rosenheim Cops"

Die 26. Staffel startet am 6. Oktober im ZDF. In 24 neuen Folgen bekommen es die Ermittlerteams wieder mit ungewöhnlichen Mordfällen zu tun. Die Geschichten führen unter anderem in die Welt der Tiny Houses, der künstlichen Intelligenz und zu einem Ufologenkongress. Dabei bleibt es wie gewohnt nicht allein bei der klassischen Krimihandlung: Auch Online-Dates, familiäre Überraschungen und amouröse Verwicklungen sorgen für Unruhe in Rosenheim.

Zum bewährten Ensemble gehören derweil weiterhin Dieter Fischer, Igor Jeftić, Michaela Weingartner, Baran Hêvî, Karin Thaler, Max Müller, Paul Brusa, Alexander Duda, Anastasia Papadopoulou, Ursula M. Burkhart, Steffen Wolf und Younes Tissinte.