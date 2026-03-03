AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Adels-Treffen in München: Wittelsbacher laden zur glamourösen Premiere

Adels-Treffen in München: Wittelsbacher laden zur glamourösen Premiere

Adelsauflauf im Münchner Arri-Kino: Prinz Ludwig von Bayern hat zur besonderen Filmpremiere geladen. Wer war mit dabei?
Franziska Hofmann |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Das Haus Wittelsbach, allen voran Ludwig Prinz von Bayern, haben zur Glamour-Premiere in München geladen.
ABR 11 Das Haus Wittelsbach, allen voran Ludwig Prinz von Bayern, haben zur Glamour-Premiere in München geladen.
Prinz Ludwig von Bayern mit Frau Prinzessin Sophie-Alexandra , Herzog Franz und Thomas Greinwald
ABR-Pictures/Frank Rollitz 11 Prinz Ludwig von Bayern mit Frau Prinzessin Sophie-Alexandra , Herzog Franz und Thomas Greinwald
Prinz Marcello von Bayern, Prinz Philipp zu Oettingen-Wallerstein und Fürst Franz Albrecht zu Oettingen-Spielberg
ABR-Pictures/Frank Rollitz 11 Prinz Marcello von Bayern, Prinz Philipp zu Oettingen-Wallerstein und Fürst Franz Albrecht zu Oettingen-Spielberg
Prinzessin Auguste von Bayern mit Mann Prinz Ferdinand zur Lippe - Weißenfeld
ABR-Pictures/Frank Rollitz 11 Prinzessin Auguste von Bayern mit Mann Prinz Ferdinand zur Lippe - Weißenfeld
Graf Alexander Fugger von Babenhausen mit Frau Gabriella
ABR-Pictures/Frank Rollitz 11 Graf Alexander Fugger von Babenhausen mit Frau Gabriella
Katja Eichinger mit Tochter Nina
ABR-Pictures/Frank Rollitz 11 Katja Eichinger mit Tochter Nina
Prinz Philippos von Griechenland mit Frau Nina
ABR-Pictures/Frank Rollitz 11 Prinz Philippos von Griechenland mit Frau Nina
Hauptdarstellerin Michelle Lemuya und Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern
ABR-Pictures/Frank Rollitz 11 Hauptdarstellerin Michelle Lemuya und Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern
Herzog Franz von Bayern und Thomas Greinwald
ABR-Pictures/Frank Rollitz 11 Herzog Franz von Bayern und Thomas Greinwald
Prinz Leopold, Poldi von Bayern mit Frau Prinzessin Ursula
ABR-Pictures/Frank Rollitz 11 Prinz Leopold, Poldi von Bayern mit Frau Prinzessin Ursula
Herzogin Elisabeth in Bayern mit Mann Daniel Terberger
ABR-Pictures/Frank Rollitz 11 Herzogin Elisabeth in Bayern mit Mann Daniel Terberger

Ludwig Prinz von Bayern hat am Montag (2. März) eine besondere Premiere gefeiert: Im Beisein seiner Gattin Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern und Mit-Produzentin Katja Eichinger (Witwe von Constantin-Urgestein Bernd Eichinger) präsentiert der künftige Chef der Wittelsbacher und – in diesem Fall auch Executive Producer – den neuen, preisgekrönten Film "Nawi – Dear Future Me" einem exklusiven Kreis von 600 Gästen in der Astor-Filmlounge im Arri.

Haus Wittelsbach und Adelsfamilien bei Filmpremiere in München

Mit dabei am Montag: das amtierende Oberhaupt des Hauses Bayern, Franz Herzog von Bayern mit seinem Partner Thomas Greinwald, Ex-Rennfahrer Leopold "Poldi" von Bayern mit Gattin Ursula von Bayern, der Sohn des letzten griechischen Königs Konstantin II., Philippos von Griechenland und Dänemark mit Frau Nina, ebenso wie die kenianische Hauptdarstellerin Michelle Lemuya Ikeny.

Ludwig Prinz von Bayern engagiert sich mit seinem Projekt "Learning Lions" bereits seit Jahren mit Herzblut für die abgelegene Region Turkana in Ostafrika, um den Menschen dort durch kostenlose Ausbildungen eine Perspektive zu ermöglichen.

Prinz Ludwig will Frauen und Mädchen in Afrika helfen

Auch der Film "Nawi" spielt in Turkana und handelt von einem Mädchen, das vor allem von seinem Vater und Onkel mit 14 in eine Zwangsehe mit einem älteren Mann gedrängt werden soll. Sie ist die beste Schülerin ihrer Klasse und will eigentlich auf ein Gymnasium in Nairobi gehen.

Mit dem Film wollen die Macher auf die nach wie vor massive Problematik der Zwangsheirat in Turkana aufmerksam machen und aufrütteln, sagt Ludwig von Bayern der AZ: "Man muss diese Mädchen nicht nur aus der Ehe retten, sondern ihnen auch eine Perspektive, eine Schulbildung und eine weiterführende Bildung geben. Das ist wichtig, damit sie nicht in eine sklavenähnliche Situation als Geburtsmaschinen geraten."

Der Film ist ab 5. März bundesweit in den Kinos zu sehen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.