Adels-Treffen in München: Wittelsbacher laden zur glamourösen Premiere

Adelsauflauf im Münchner Arri-Kino: Prinz Ludwig von Bayern hat zur besonderen Filmpremiere geladen. Wer war mit dabei?

Ludwig Prinz von Bayern hat am Montag (2. März) eine besondere Premiere gefeiert: Im Beisein seiner Gattin Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern und Mit-Produzentin Katja Eichinger (Witwe von Constantin-Urgestein Bernd Eichinger) präsentiert der künftige Chef der Wittelsbacher und – in diesem Fall auch Executive Producer – den neuen, preisgekrönten Film "Nawi – Dear Future Me" einem exklusiven Kreis von 600 Gästen in der Astor-Filmlounge im Arri.

Haus Wittelsbach und Adelsfamilien bei Filmpremiere in München

Mit dabei am Montag: das amtierende Oberhaupt des Hauses Bayern, Franz Herzog von Bayern mit seinem Partner Thomas Greinwald, Ex-Rennfahrer Leopold "Poldi" von Bayern mit Gattin Ursula von Bayern, der Sohn des letzten griechischen Königs Konstantin II., Philippos von Griechenland und Dänemark mit Frau Nina, ebenso wie die kenianische Hauptdarstellerin Michelle Lemuya Ikeny.

Ludwig Prinz von Bayern engagiert sich mit seinem Projekt "Learning Lions" bereits seit Jahren mit Herzblut für die abgelegene Region Turkana in Ostafrika, um den Menschen dort durch kostenlose Ausbildungen eine Perspektive zu ermöglichen.

Prinz Ludwig will Frauen und Mädchen in Afrika helfen

Auch der Film "Nawi" spielt in Turkana und handelt von einem Mädchen, das vor allem von seinem Vater und Onkel mit 14 in eine Zwangsehe mit einem älteren Mann gedrängt werden soll. Sie ist die beste Schülerin ihrer Klasse und will eigentlich auf ein Gymnasium in Nairobi gehen.

Mit dem Film wollen die Macher auf die nach wie vor massive Problematik der Zwangsheirat in Turkana aufmerksam machen und aufrütteln, sagt Ludwig von Bayern der AZ: "Man muss diese Mädchen nicht nur aus der Ehe retten, sondern ihnen auch eine Perspektive, eine Schulbildung und eine weiterführende Bildung geben. Das ist wichtig, damit sie nicht in eine sklavenähnliche Situation als Geburtsmaschinen geraten."

Der Film ist ab 5. März bundesweit in den Kinos zu sehen.