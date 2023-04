Adele: Tränenreicher Auftritt bei Kumpel James Corden

Adele war zu Gast bei der letzten Ausgabe von "Carpool Karaoke" ihres Kumpels James Corden. Dabei wurde es emotional. Als die Sängerin erzählte, wie sehr ihr der Talkshow-Moderator nach ihrer Scheidung geholfen hatte, bricht sie in Tränen aus.

Große Ehre für Adele (34). Die Sängerin ist der Stargast bei der letzten Ausgabe von "Carpool Karaoke", der berühmten Rubrik aus der "The Late Late Show" von James Corden (44). Adeles guter Freund beendet nach acht Jahren sein Engagement, um in seine britische Heimat zurückzukehren. Die letzte Sendung läuft am Donnerstag, den 27. April. An diesem Tag gibt es auch ein extralanges "Carpool Karaoke"-Special. Das Segment mit Adele haben die Macher bereits jetzt veröffentlicht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Adeles Gastspiel beginnt buchstäblich mit einem Paukenschlag. Sie weckt damit ihren Kumpel Corden in dessen Schlafzimmer. Dann fahren sie, wie immer bei "Carpool Karaoke", im Auto durch Los Angeles - Adele am Steuer. Sie singen dabei unter anderem ihren ersten Hit "Rolling in the Deep".

Als sie zu dem Lied "I Drink Wine" kommen, wird es emotional. Adele verrät, dass für einen Teil des Textes ein Gespräch mit James Corden die Inspiration lieferte. Im Januar 2020 waren Adele und ihr Sohn Angelo (10) mit Corden, seiner Frau Julia und deren Kindern gemeinsam im Urlaub.

Adele bricht in Tränen aus, auch James Corden muss schlucken

Diesmal schüttete Corden gegenüber Adele sein Herz aus. Das war für die zehn Jahre Jüngere irritierend, da sie ihn immer als erwachsene Bezugsperson betrachtete. "In dem Jahr davor, als ich Simon verließ, haben du und Jules und die Kinder sich so sehr um mich und Angelo gekümmert", erinnerte sich Adele - und brach in Tränen aus.

Auch James Corden kämpft mit den Tränen. Er ist überwältigt, dass Adele es geschafft hat, seine Gefühle zur damaligen Zeit in Kunst zu verwandeln.

Am Ende des Ausschnitts brechen bei Adele alle Schleusen. Ihr wird klar, dass ihr guter Freund bald das Land verlässt. James Corden tröstet sie. Er versichert ihr, dass ihre Freundschaft auch zeitliche und räumliche Grenzen überwinden wird.