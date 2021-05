Adele feiert ihren 33. Geburtstag ungeschminkt im Netz

Sängerin Adele ist jetzt 33 Jahre alt. Um ihren Geburtstag auch virtuell zu begehen, teilte die sonst eher zurückgezogene Britin private Aufnahmen auf Instagram.

Adele hat ihre Fans mit seltenen, privaten Schnappschüssen begeistert. Am 5. Mai ist die Sängerin 33 Jahre alt geworden und hat aus diesem Anlass Während die Britin auf der ersten Aufnahme ganz selbstbewusst ohne Make-up posiert, zeigt sie sich auf den anderen Fotos im Meer und beim Tanzen in einem langen Kleid. "Thirty Free" betitelt sie ihren Post - ein Wortspiel, was so viel bedeutet wie "33 und frei". Nach wenigen Stunden sammelte der Beitrag schon über fünf Millionen Likes.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Fans zeigten sich vom Lebenszeichen ihres Idols begeistert. Der letzte Netzbeitrag der "Someone Like You"-Interpretin ist schließlich bereits einige Monate her. Zuletzt feierte sie via Instagram im Januar das Jubiläum ihres Albums "21". Wann Adeles viertes Studioalbum erscheinen wird, ist noch unklar. Ihr guter Freund, Moderator Alan Carr (44), , dass sich die Fans nicht mehr lange gedulden müssten. Adeles letztes Album, "25", erschien vor über fünf Jahren. Die Albumtitel beziehen sich immer auf das Alter der Sängerin beim Start der Arbeiten.

Scheidung ist durch

Die Scheidung der Sängerin soll laut US-Medienberichten mittlerweile abgeschlossen sein. Adele und ihr Ex-Ehemann Simon Konecki (47) waren seit 2011 liiert. 2012 wurde der gemeinsame Sohn Angelo geboren, die Hochzeit folgte 2018. 2019 gab Adeles Management die Trennung bekannt.