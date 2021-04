"Addams Family"-Darsteller Felix Silla verstorben

Der Schauspieler Felix Silla ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Cousin Itt in der TV-Serie "The Addams Family".

Der Schauspieler Felix Silla ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Er verlor einen jahrelangen Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das berichten .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sein Schauspiel-Kollege Gil Gerard (78) bestätigte und schrieb: "Felix ist erst vor ein paar Stunden gestorben und das einzig Gute, das ich aus seinem Tod ziehen kann, ist, dass er nicht länger leiden musste." Gerard werde Silla schrecklich vermissen, besonders die tolle Zeit, die die beiden während ihren Panels gehabt hätten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Gerard und Silla standen 30 Episoden lang gemeinsam für die Science-Fiction-Serie "Buck Rogers" vor der Kamera. Silla, der seine Karriere als Stuntman begann, hatte seinen Durchbruch als Cousin Itt in der TV-Serie "The Addams Family". Darin war sein Gesicht aber nie zu sehen, da es immer von einer langen Zottelmähne bedeckt war. 1983 war Silla in als Ewok zu sehen.