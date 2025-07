Adam Levine: Blake Shelton täuschte ihn mit 5.000-Dollar-Schwein

Adam Levine von Maroon 5 wurde von seinem ehemaligen "The Voice"-Kollegen Blake Shelton ordentlich an der Nase herumgeführt. Der Sänger zahlte 5.000 Dollar für ein angebliches Minischwein - das am Ende 180 Kilo wog.

(mia/spot) | 04. Juli 2025 - 23:45 Uhr

Adam Levine hat eine gute Geschichte zum Thema Hausschwein zu erzählen. © ddp

Es sollte ein süßes Geschenk für seine damalige Freundin werden - am Ende wurde es zur teuersten Lektion seines Lebens. Adam Levine (46) hat eine amüsante Geschichte über einen Streich seines ehemaligen "The Voice"-Kollegen Blake Shelton (49) erzählt, der ihm richtig teuer zu stehen kam. Die Geschichte beginnt harmlos: Seine heutige Ehefrau Behati Prinsloo (37) äußerte damals den Wunsch nach einem "Teacup Pig" - einem Mini-Schweinchen. "Meine jetzige Frau, damals meine brandneue Freundin, sagte, sie wolle wirklich ein Teacup Pig", erklärte Levine dem Moderator Sean Evans (39). Da er nicht wusste, was das war, wandte er sich an die erste Person, die ihm einfiel: Blake Shelton. Der verhängnisvolle Deal Was folgte, war ein klassischer Shelton-Streich. "Ich fragte Blake: 'Was ist ein Teacup Pig?' Er sagte: 'Ich besorge dir ein Teacup Pig. Ja, gib mir 5.000 Dollar'", erzählte der Maroon-5-Sänger. Ohne zu zögern, überwies Levine das Geld.

Doch schon bald stellte sich heraus, dass er und Prinsloo nicht für die Schweinehaltung geschaffen waren. Das Tier quietschte und schrie permanent. "Wir mussten es nach nur etwa drei Wochen einem kleinen Mädchen auf einer Farm geben", berichtete Levine. "Wir sagten: 'Schickt uns Bilder! Wir können es kaum erwarten, nicht mehr für dieses Tier verantwortlich zu sein! Zeigt uns einfach Bilder!'" Sechs Monate später erhielten sie ein Foto: "Sie schickt uns ein Bild und das Schwein wiegt etwa 180 Kilo", erzählte Levine fassungslos. "Ich dachte: 'Mann, was wäre passiert, wenn dieses Tier in meinem Haus so groß geworden wäre?!'" Als Levine seinen Kollegen zur Rede stellte, erlebte er sein blaues Wunder. "Ich sagte: 'Blake, Bruder, 5.000 Dollar für ein Schwein, das kein Mini-Schwein war?'" Die Antwort des Country-Stars war ernüchternd: "Er sagte: 'Du bist ein Idiot! Es gibt so etwas wie verdammte Teacup Pigs gar nicht, du Dummkopf!' Das war ein ziemlich guter Streich, den er mir gespielt hat." Kein Geld zurück Der Rancher hatte damit nicht unrecht - laut der Tierschutzorganisation PETA sind sogenannte "Teacup Pigs" tatsächlich normale Hängebauchschweine, die entweder unterernährt werden oder fälschlicherweise als winzig beworben werden. Sie können durchaus über 45 Kilogramm schwer werden. Daher weigerte sich Shelton auch kategorisch, das Geld zurückzugeben. Die beiden Musiker arbeiteten über 16 Staffeln lang gemeinsam bei "The Voice", bevor Levine 2019 aus der Casting-Show ausstieg. Er kehrte jedoch für die 27. Staffel als Juror zurück, während Shelton das Format nach der 23. Staffel im Jahr 2023 verließ.