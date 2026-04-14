"Absoluter Druck": Felix Neureuther von Vater Christian zu wichtigem Schritt gedrängt

Eltern wollen meistens das Beste für ihre Kinder – selbst wenn das bedeutet, streng durchgreifen zu müssen. Das wissen auch Christian und Felix Neureuther. Das berühmte Vater-Sohn-Duo erzählt nun von einer wichtigen Entscheidung und offenbart, warum Christian dabei keine Widerworte von seinem Sohn duldete.

Christian Neureuther (76) hat seinem Sohn Felix Neureuther (42) die Liebe für den Skisport in die Wiege gelegt. Stolz verfolgte er die aktive Karriere seines Sprösslings – und stand immer fest hinter ihm. Auch wenn er und Ehefrau Rosi Mittermaier (†72) die sportlichen Ambitionen von Felix stets gefördert haben, musste der Promi-Papa an einem entscheidenden Punkt ein väterliches Machtwort sprechen. Um welche Entscheidung es ging? Das erzählt das berühmte Vater-Sohn-Duo jetzt.

Christian Neureuther streng: "Autorität durchsetzen"

Tritt man als Kind von Profisportlern vollkommen freiwillig in deren Fußstapfen? Diese Frage stellt der Psychologe Leon Windscheid (37), als er sich für eine neue Folge von "Terra Xplore" (ZDF) mit Christian und Felix Neureuther trifft. "Ich glaube, es hat nicht einen Moment gegeben, wo ich zum Skifahren gedrängt worden bin", äußert Felix Neureuther nach kurzer Überlegung.

Doch abseits der Piste erinnert er sich an eine Entscheidung, bei der sein Vater keine Kompromisse zuließ: "Ich musste das Abitur machen, das war hart." Leon Windscheid richtet daraufhin das Wort an Christian Neureuther, der bestätigt: "Ja, der [Felix] wollte mit 16 die Schule schmeißen und sagen: Ich will nur noch Skirennen fahren." Für das Familienoberhaupt war aber klar: Hier müsse er seine väterliche "Autorität durchsetzen".

Skisportbegeisterte Familie: Christian, Felix, Rosi und Ameli. Doch beim Schulabschluss seines Sohnes duldete Christian Neureuther keine Widerworte. © imago/Sammy Minkoff

Felix Neureuther erinnert sich: "Ohne Abitur, kein Skifahren"

Christian Neureuther erklärt, wieso er in dieser Situation nicht einfach nachgeben konnte: "Die Kunst ist ja immer zwischen dem Freilassen und dass man trotzdem Weichen stellen muss. [...] Und eine Weiche war ganz sicher, über die er heute sehr froh ist, dass ich gesagt habe: 'Du musst dein Abitur machen'."

Der einstige Slalom-Weltcupsieger orientierte sich an den Werten, die ihm selbst in jungen Jahren vermittelt worden waren: "Wir kommen aus einer Akademikerfamilie und das war irgendwo auch zu meiner Zeit ein Must. [...] Da war absoluter Druck." Felix Neureuther erinnert sich an die klaren Worte seines Vaters zurück: "Es hieß immer: 'Ohne Abitur, kein Skifahren'", so der 42-Jährige. 2004 machte er dann seinen Schulabschluss am Werdenfels-Gymnasium in Garmisch-Partenkirchen – und setzte seine Träume vom Skisport weiter fort.