Absetzung von "Immer wieder sonntags": Jetzt spricht der Europa-Park

In wenigen Tagen ist "Immer wieder sonntags" für immer Geschichte – oder etwa doch nicht? Die AZ hat mit dem Europa-Park über die Absetzung der beliebten Musikshow gesprochen. Die Betreiberfamilie macht dabei eine Andeutung, die den Fans ein wenig Hoffnung macht.

Für Stefan Mross ist es bald vorbei mit "Immer wieder sonntags". Doch es scheint noch einen kleinen Hoffnungsschimmer zu geben.

Der Countdown zur letzten regulären Ausgabe von "Immer wieder sonntags" ist gestartet. Am kommenden Sonntag (6. September) wird Stefan Mross das Publikum zum letzten Mal begrüßen, denn der SWR setzt das beliebte Format ab. Wie geht eigentlich der Europa-Park mit dem TV-Aus um? Immerhin war der Freizeitpark fast 30 Jahre das Zuhause von "Immer wieder sonntags". Die AZ hat Betreiberfamilie Mack kontaktiert und detaillierte Einblicke bekommen – es gibt sogar einen kleinen Hoffnungsschimmer.

TV-Aus für "Immer wieder sonntags": Europa-Park war "komplett überrascht"

Mit der letzten Ausgabe der beliebten Schlager- und Volksmusiksendung endet für den Europa-Park eine Ära. "'Immer wieder sonntags' war seit fast 30 Jahren ein fester Bestandteil unseres Sommers – und des Sonntagvormittags für Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern", teilt die Unternehmenskommunikation des Freizeitparks der AZ mit. "Die Sendung hat Generationen von Fans begeistert und war weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus ein sympathischer Botschafter für Lebensfreude und Familienunterhaltung."

Ein Mitspracherecht am Fortbestand des Formats gab es für den Europa-Park keines, wie eine Sprecherin verrät: "Wir wurden vom SWR in Kenntnis gesetzt und waren von der Entscheidung komplett überrascht. Es gab vorab keine Einbindung des Europa-Parks." Man respektiere den Entschluss, die Show abzusetzen, aber: "Wir hätten die Sendung sehr gerne auch in Zukunft als Gastgeber weiter begleitet."

Seit 30 Jahren ist der Europa-Park das Zuhause von "Immer wieder sonntags". © dpa/Philipp von Ditfurth

"Beziehung zu Stefan Mross war vom ersten Tag an hervorragend"

Trotz der Absetzung bleiben die Park-Verantwortlichen und Showmaster Stefan Mross verbunden, schließlich blicken sie auf eine lange gemeinsame Erfolgsgeschichte zurück. "Die Beziehung zu Stefan Mross war vom ersten Tag der Zusammenarbeit an hervorragend. Er hat 'Immer wieder sonntags' mit seiner Persönlichkeit, seiner Bodenständigkeit und seiner Nähe zum Publikum entscheidend geprägt und zu ihrem unverwechselbaren Charakter beigetragen. Daran ändert das Ende der Sendung nichts."

Erst vor wenigen Wochen bekam Mross auf dem Parkgelände einen eigenen Stern auf dem Walk of Fame verliehen. "Wir schätzen ihn sehr und freuen uns, dass er mit dem Stern eine bleibende Ehrung erhalten hat", teilt die Sprecherin des Europa-Parks der AZ weiter mit.

Stefan Mross und Partnerin Eva Luginger mit Europa-Park-Gründer Roland Mack. © imago/Bildagentur Monn

Hat "Immer wieder sonntags" doch noch eine Zukunft? Europa-Park macht Andeutung

Obwohl der SWR sich von "Immer wieder sonntags" trennt, muss das noch nicht das endgültige Ende des Formats bedeuten. Stefan Mross selbst hat in den vergangenen Monaten immer wieder darüber gesprochen, wie gerne er die Show auf einem anderen Sender präsentieren würde. Wie die AZ weiß, hat es im Hintergrund bereits Gespräche gegeben – ein neues Zuhause für die Sendung wurde bislang aber noch nicht gefunden.

Die Verantwortlichen im Europa-Park sind einer Fortsetzung nicht abgeneigt. Wie die Unternehmenskommunikation andeutet, könnte es zeitnah zu Verhandlungen kommen: "Wir sind grundsätzlich offen für Gespräche und befinden uns bereits in Kontakt mit verschiedenen Parteien. Der Europa-Park war stets ein verlässlicher und engagierter Partner für dieses Format." Dennoch betont die Sprecherin: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch keine konkrete Aussage treffen können." Für die Zuschauer und Fans von "Immer wieder sonntags" könnte es also einen kleinen Hoffnungsschimmer auf ein Comeback geben.