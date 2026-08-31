Absetzung bei RTL: Sender trennt sich von beliebter Serie

Überraschung aus Köln: RTL wird seine langjährige Erfolgsserie "Unter uns" einstellen. Die laufende Staffel soll laut des Senders die letzte sein.

Paco (Milos Vukovic, links) und Ferhat (Harun Yildirim) sind derzeit noch bei "Unter uns" zu sehen. RTL stellt die Produktion der Serie nun jedoch ein.

RTL stellt die langjährige Daily-Soap "Unter uns" ein. Wie der Kölner Sender am Montag mitteilte, werde die Produktion der Serie zum Ende des Jahres 2026 nicht fortgesetzt. Die bereits produzierten Folgen würden "vollständig" bei RTL und auf RTL+ zu sehen sein.

1994 aus der Taufe gehoben, gehört "Unter uns" zu den langlebigsten täglichen Serien im deutschen Fernsehen. Die kleinen und größeren Dramen in der fiktiven Schillerstraße in Köln begleiten somit schon mehrere Generationen von TV-Zuschauern und -Zuschauerinnen. Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, dankt in einer Pressemitteilung dem gesamten Team, dem Filmstudio UFA und dem Publikum, das der Serie "über all diese Jahre die Treue gehalten" habe.

Was steckt hinter dem Serienaus?

Das Serien-Aus sei der "strategischen Weiterentwicklung des Programms am Nachmittag und frühen Vorabend" geschuldet, heißt es weiter. Man habe die Entscheidung vor dem Hintergrund "veränderter wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Programme" getroffen. Ausschlaggebend gewesen seien außerdem "die Entwicklung der Nutzung sowie die zukünftige Ausrichtung der Programmstrecke".

Laut UFA-Chef Sascha Schwingel "respektiert" das Filmunternehmen die Entscheidung. Man danke RTL "für eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft bei einer der prägendsten fiktionalen Marken im deutschen Fernsehen". Für die UFA bleibe "Unter uns" eine "starke Marke mit hoher Bekanntheit, emotionaler Bindung und kreativer Zukunftsfähigkeit."

Laut RTL läuft die aktuelle Staffel von "Unter uns" bis März 2027. Mit einem großen Finale werde man die mehr als 30-jährige Erfolgsgeschichte der Seifenoper würdigen und "gemeinsam mit dem Publikum feiern".