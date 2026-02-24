Abschied von Ursula Erber: "Dahoam is Dahoam"-Urgestein verlässt die Serie

"Dahoam is Dahoam"-Fans müssen nun ganz stark sein: Die Schauspielerin Ursula Erber legt ihre Paraderolle der "Theresa Brunner" nieder. Für ihr Serien-Aus hat die 91-Jährige einen ganz konkreten Wunsch.

Sie zählt zu den absoluten Urgesteinen im BR-Vorabendprogramm: Seit 2007 hatte Ursula Erber (91) die Rolle der "Theresa Brunner" bei "Dahoam is Dahoam" inne. Nun verlässt die 91-Jährige auf eigenen Wunsch die beliebte bayerische Daily-Soap. Wie der BR bekannt gibt, hat die Schauspielerin bei ihrem großen Serienfinale ein klares Mitspracherecht.

"Dahoam is Dahoam": Dann läuft die letzte Folge mit Ursula Erber

Am Dienstag, den 7. April 2026 wird "Theresa Brunner" ein letztes Mal im BR zu sehen sein. In der ARD-Mediathek kann sie bereits ab dem 2. April gestreamt werden. Und wovon wird die Abschiedsfolge handeln? Ein Großteil der Brunner-Familie trifft sich zum gemeinsamen Osterfest, bis sich "Theresa" ins Bett verabschiedet und dort für immer einschläft.

Den Serientod hatte sich Darstellerin Ursula Erber selbst ausgesucht: "Es wird immer vom Anfang geredet und der Tod ist völlig normal und die Leute, die den Tod verdrängen, die werden davon nicht glücklicher. Im Gegenteil: Man soll ihn akzeptieren. Irgendwann ist Schluss – und das ist gut."

Ursula Erber geht auf eigenen Wunsch: "Jetzt reicht es"

Die 91-Jährige sagt über ihren Serienabschied: "Die Figur Theresa ist ja in allen möglichen Situationen gewesen, wo ich zeigen konnte, dass ich die Figur schätze. Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst erschaffen – und jetzt schaff ich die Theres wieder ab. Ich finde, irgendwann muss man auch wissen: Jetzt reicht es."