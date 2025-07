Abschied von Ozzy Osbourne: Birmingham steht bereit

Black-Sabbath-Legende Ozzy Osbourne wird am Mittwoch in Birmingham seine letzte Reise antreten. Fans können bei einer Prozession durch die Stadt Abschied nehmen, bevor am Donnerstag eine private Trauerfeier stattfindet. Auch Elton John wird dort erwartet.

(dr/spot) | 30. Juli 2025 - 11:05 Uhr

Tausende Ozzy-Osbourne-Fans aus aller Welt werden in Birmingham erwartet. © imago/i Images / Stephen Lock / i-Images

Birmingham steht für einen der wohl emotionalsten Tage der Stadtgeschichte bereit: Am Mittwoch, dem 30. Juli, wird der verstorbene Ozzy Osbourne (1948-2025) seine letzte Reise durch seine geliebte Heimatstadt antreten. Der "Prince of Darkness", der am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren starb, kehrt ein letztes Mal dorthin zurück, wo alles begann. Um 13 Uhr britischer Zeit wird der Trauerzug durch die zentrale Broad Street rollen - begleitet von einer örtlichen Blaskapelle. , werden Tausende Fans aus aller Welt die Straßen säumen. Bereits seit den frühen Morgenstunden - die Straße wurde bereits um 7 Uhr für den Verkehr gesperrt - versammeln sich zahlreiche Anhänger der Rock-Ikone in den Straßen Birminghams. Der Leichenwagen wird zur berühmten Black-Sabbath-Bridge fahren, wo bereits seit Ozzys Tod ein Blumenmeer und unzählige Botschaften die ebenso berühmte Black-Sabbath-Parkbank schmücken. "Ozzy war mehr als eine Musiklegende - er war ein Sohn Birminghams. Er hat Birmingham auf die Landkarte gesetzt", ". Die Familie Osbourne übernimmt sämtliche Kosten für Sicherheit und Organisation der öffentlichen Prozession. Prominente Gäste bei privater Trauerfeier Nach dem Trauerzug folgt am Donnerstag eine private Trauerfeier in Gerrards Cross in Buckinghamshire vor den Toren Londons, wo Ozzy Osbourne nach seiner Rückkehr aus den USA seine letzten Jahre verbrachte. Laut britischen Medien werden dort prominente Wegbegleiter erwartet: Die Black-Sabbath-Mitglieder Tony Iommi (77), Geezer Butler (76) und Bill Ward (77) wollen ihrem ehemaligen Sänger und Bandkollegen die letzte Ehre erweisen. Auch Metallica-Frontmann James Hetfield (61) und Sir Elton John (78) sollen ihre Teilnahme bereits zugesagt haben. Elton John, der Ozzy Osbourne nach dessen Tod als "lieben Freund" würdigte, der "seinen Platz im Pantheon der Rock-Götter gesichert hat", wird gemeinsam mit Ozzys Familie in einer Kirche Abschied nehmen. Der junge Künstler Yungblud (27), der in den letzten Jahren eine enge Freundschaft zu Ozzy aufgebaut hatte, wird dort außerdem eine Trauerrede halten. Livestream überträgt die öffentliche Trauerfeier Für alle, die den Trauerzug in Birmingham nicht live vor Ort verfolgen können, wird es via einen Stream geben. . Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de