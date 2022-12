Abschied von Christiane Hörbiger (†84): Schauspielerin in Wien beigesetzt

Im Alter von 84 Jahren ist Christiane Hörbiger Ende November gestorben. In Wien hatten Freunde, Familie und sogar Fans die Möglichkeit, sich von der Schauspielerin zu verabschieden.

Christiane Hörbiger ist am 30. November im Alter von 84 Jahren gestorben.

Kino, TV und sogar die Bühne: Christiane Hörbiger begeisterte zeit ihres Lebens ein Millionenpublikum. Am 30. November 2022 ist sie in ihrer Heimat Wien im Alter von 84 Jahren gestorben. Auf dem Wiener Zentralfriedhof fand am Samstag (17. Dezember) die Beisetzung statt – ein letzter Abschied von der Schauspielerin.

Öffentliche Aufbahrung: Fans können Christiane Hörbiger Tribut zollen

Am Morgen wurde der Sarg von Christiane Hörbiger in der großen Jugendstil-Kirche des Friedhofs öffentlich aufgebahrt, damit auch Fans der Grand Dame des österreichischen Films ihren Tribut zollen konnten.

Zwei Personen trauern am Sarg von Christiane Hörbiger, der in einer Kirche auf dem Wiener Zentralfriedhof aufgebahrt ist. Die Schauspielerin starb starb am 30. November im Alter von 84 Jahren. © Florian Wieser/APA/dpa

Gegen Mittag fand dann die Trauerfeier für Familie und Freunde statt, mittlerweile soll die Schauspielerin beigesetzt worden sein.

Schwester verabschiedet sich von Christiane Hörbiger: "Ich werde sie vermissen"

"Ich werde nie mehr mit jemandem so lachen können und diese besondere Art des humorvollen Verständnisses erleben wie mit meiner Schwester Christiane", schrieb Maresa Hörbiger in " " über ihre Schwester. "Ich werde sie sehr vermissen!"

Christiane Hörbiger mit Schwester Maresa bei den Salzburger Festspielen 2017 © BrauerPhotos / J.Reetz

Zu den bekanntesten Rollen von Christian Hörbiger zählt die Serie "Julia – Eine ungewöhnliche Frau", in der sie als Richterin über fünf Staffeln zahlreiche Zuschauer begeisterte. Unter anderem wurde sie mit dem Grimme-Preis, Bambi und dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.