Absage wegen Florian David Fitz: Sohn von Senta Berger setzte sich Ultimatum

Florian David Fitz erzählt offen, mit welchem Trick er Simon Verhoeven einst eine Rolle wegschnappte. Das blieb offenbar nicht ohne Folgen, wie Schauspielkollegin Diana Amft jetzt verrät.

Während Simon Verhoeven (54) heute als Regisseur und Drehbuchautor erfolgreich ist, versuchte er sich einst auch als Schauspieler. Für ein beliebtes RTL-Format kämpfte der Sohn von Senta Berger (85) mit Florian David Fitz (51) um eine Rolle. Fitz konnte sich schlussendlich durchsetzen. Der 51-Jährige verrät nun, wie ihm das gelang.

Schauspieler-Trick: Florian David Fitz schnappte Simon Verhoeven Rolle weg

In der Serie "Doctor's Diary" übernahm der Münchner die Rolle von Oberarzt "Marc Meier". Auch Simon Verhoeven wollte die Figur spielen, wie in der " " zur Sprache kommt. Promi-Gast Florian David Fitz erzählt: "Wir waren zusammen im Casting, und er war, glaube ich, schon mehrfach da. Ich glaube, er kam ganz schwer ins Casting rein." Verhoeven habe im Nachhinein wissen wollen, wie es seinem Schauspielkollegen gelang, die Rolle zu ergattern. Fitz gibt zu: "Er hat gefragt: 'Was war denn dein Trick? Was hast du denn anders gemacht?' Und ich habe gesagt: 'Ich bin einfach rein und habe versucht, immer das Gegenteil zu machen von dem, was in der Szene steht.'"

Florian David Fitz habe sich eines "alten Schauspieler-Tricks" bedient. Dieser sei ihm von seiner einstigen Schauspiellehrerin, einer Dozentin der Otto-Falckenberg-Schule in München, gelehrt worden. "Wenn es eine Liebesszene ist, dann heißt es: Suche den Kampf. Wenn es eine Kampfszene ist, dann suche in dieser nach der Liebe. Oder suche nach dem Humor in der Tragödie", erklärt der 51-Jährige. "So ist es im Leben ja auch." Mit diesem Trick sei es Fitz also gelungen, die Rolle bei "Doctor's Diary" zu ergattern. Zugleich gelang es ihm somit offenbar, Verhoeven beim Casting für die "Marc Meier"-Rolle wortwörtlich auszutricksen.

Florian David Fitz und Diana Amft bei der "NDR Talk Show". © imago/APress

Sohn von Senta Berger zieht Konsequenzen: "Mache selber Filme"

Schon bevor Fitz für die Rolle als "Marc Meier" ausgewählt wurde, habe sich Simon Verhoeven ein Ultimatum gesetzt. Daran erinnert sich Diana Amft (50), die ebenfalls in der "NDR Talk Show" zu Gast ist und bei "Doctor's Diary" die Figur "Gretchen Haase" verkörperte. "Simon hat gesagt: 'Wenn ich die Rolle nicht bekomme, wenn der Flo die spielt, dann mache ich selber Filme.'" Verhoeven kündigte offenbar an, künftig als Regisseur zu arbeiten, sollte er "Marc Meier" nicht spielen dürfen. Der Sohn von Senta Berger habe sein Wort gehalten und entsprechend Konsequenzen gezogen. "Das hat er dann gemacht. Er startete dann sofort mit 'Männerherzen' durch."

Tatsächlich gelang Simon Verhoeven mit dem Film "Männerherzen" 2009 der große Durchbruch als Regisseur und Drehbuchautor. Er arbeitete mehrere Jahre an der Komödie. Sie wurde in den deutschen Kinos zum Publikumsmagneten und zu einem der erfolgreichsten Filme im Jahr 2009. Obwohl Verhoeven "Marc Meier" nicht spielen durfte, hatte er doch noch einen Auftritt bei "Doctor's Diary". In der ersten Staffel übernahm er die Rolle des "Dr. Sandström".

Simon Verhoeven (re.) und Florian David Fitz beim Bambi 2017. © imago/Berlinfoto

"Der perfekte Urlaub": Neuer Kinoauftritt von Florian David Fitz

Florian David Fitz und Simon Verhoeven pflegen bis heute ein kollegiales Verhältnis. Verhoeven feiert nach wie vor Erfolge als Regisseur, Fitz sahnt noch immer große Rollen als Schauspieler ab. Momentan ist er im Film "Der perfekte Urlaub" zu sehen. Im Interview mit der Abendzeitung verriet der 51-Jährige spannende Details zum Dreh.