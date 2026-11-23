Eine kurzfristige Show-Absage trifft viele Zuschauer, die Tickets gekauft haben. Produktion und Sender müssen wegen Krankheit den Kauf rückabwickeln. Die "Giovanni Zarrella Show" wird aber dennoch regulär aufgezeichnet.

Am Mittwoch (25. November) sollte in Offenburg eigentlich eine ganz besondere Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" aufgezeichnet werden. Der Entertainer hatte einen ganzen Abend rund um die Kultband Pur geplant, der nun aufgrund von Krankheit komplett umgeplant werden muss.

Nach Absage für Giovanni Zarrella: Zuschauer müssen Tickets zurückgeben

Statt Hartmut Engler und seine Bandkollegen zu ehren, präsentiert Giovanni Zarrella seine Show in gewohntem Gewand. Als Gäste sind unter anderem Maite Kelly, Beatrice Egli, Thomas Anders, Ramon Roselly, Peter Maffay und Anastacia dabei, um den Zuschauern musikalische Unterhaltung zu bieten. Dennoch muss jetzt das Geld für Tickets, die für "Abenteuerland – Ein Abend für Pur" verkauft wurden, an die Fans zurückgegeben werden.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um die Eintrittskarten für die Show, die für Mittwoch geplant war – diese Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit für "Die Giovanni Zarrella Show". Am Dienstag (24. November) hätte jedoch die Generalprobe zum Pur-Special stattgefunden, die ebenfalls vor Zuschauern präsentiert worden wäre. "Die Generalprobe vor Publikum am 24. November, ursprünglich für 'Abenteuerland – Ein Abend für Pur' geplant, findet nicht statt", teilt die Bavaria Entertainment GmbH mit. "Alle Tickets für die Generalprobe werden inklusive Vorverkaufsgebühren erstattet. [...] Die Ticketkäuferinnen und Ticketkäufer der Generalprobe werden vom Ticketanbieter kontaktiert und über die Rückabwicklung informiert."

Hartmut Engler mit Pur-Kollegen Rudi Buttas und Joe Crawford © BrauerPhotos / G.Nitschke

Pur-Sänger Hartmut Engler: "Fällt mir wirklich schwer"

Als kleines Schmankerl für die Absage werden nun sogenannte "Lucky Dip Tickets" angeboten. Damit haben Fans die Möglichkeit, Eintrittskarten für die reguläre Show am Mittwoch zu ergattern. "Das 'Lucky Dip Ticket' für die TV-Aufzeichnung der 'Giovanni Zarrella Show' am 25. November kostet nur 29,90 Euro. Die Plätze werden bestmöglich vergeben", erklärt die Bavaria Entertainment GmbH.

Pur-Frontmann Hartmut Engler hat sich bereits zu Wort gemeldet und sich bei den Fans für die Absage entschuldigt. "Diese Auftritte absagen zu müssen, fällt mir wirklich schwer. Ich setze alles daran, bald wieder topfit zu sein", schreibt er über den Instagram-Account der Band. Am 30. November soll der 64-Jährige zu einem regulären Konzert in Ludwigsburg wieder auf der Bühne stehen.