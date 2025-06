Absage an Viktualienmarkt: Johann Lafer hält Standl für zu monoton

Als bekannter TV-Koch hat Johann Lafer Karriere gemacht. Doch in jungen Jahren träumte der sympathische Österreicher von einem eigenen Stand auf dem Münchner Viktualienmarkt. Nun erzählt er, wieso es dazu nie gekommen ist – obwohl die Gelegenheit sogar zum Greifen nah war.

Johann Lafer (67) hat im Laufe seiner Karriere einiges erreicht: Als Koch, Unternehmer, Autor und Fernsehgesicht hat sich der lebensfrohe Österreicher einen Namen gemacht. Doch auch in der Vita des 67-Jährigen gibt es eine Lücke, die er im Nachhinein gerne geschlossen hätte. Denn nun erzählt Johann Lafer von seinem Traum, auf dem Viktualienmarkt in München einen eigenen Stand zu betreiben.

Johann Lafer in München: "Eine Frau auf dem Viktualienmarkt"

Der TV-Koch kommt bei "sonnenklar.TV" auf seine Karriereanfänge zu sprechen. Gerne denkt Johann Lafer an die frühen 1980er Jahre zurück und erinnert sich an eine entscheidende Begegnung: "Eine Frau auf dem Viktualienmarkt, bei der ich täglich eingekauft habe, hat mich damals geliebt!" Und seinen Traum vom eigenen Stand hätte ihm diese Dame tatsächlich erfüllen können.

Denn Johann Lafer erzählt weiter: "Die fand mich so sympathisch und hatte keine Kinder, dass sie mir anbot, ihren Stand zu übernehmen, wenn sie aufhört. Ich habe dann allerdings anders reagiert, weil ich mir das doch zu monoton vorgestellt habe, jeden Tag auf dem Markt zu stehen." Ob der TV-Gourmet seine Entscheidung inzwischen bereut? Immerhin zieht er das Fazit: "Heute glaube ich, dass es eine geile Zeit gewesen wäre."

Standl auf dem Viktualienmarkt: In der AZ bereut Johann Lafer die Entscheidung

Im großen AZ-Interview bereut Johann Lafer diese verpasste Chance: "Ich wollte unbedingt auf dem Viktualienmarkt einen Stand eröffnen, hatte damals aber nicht den Mut." Und weiter: "Vielleicht wäre mein Leben dann auch in eine ganz andere Richtung verlaufen." Außerdem verrät Lafer der AZ, wo er in München seine Weißwurst am liebsten essen.

Neuer Job: Johann Lafer wird Genussbotschafter

Auch wenn Johann Lafer sich gegen die Karriere auf dem Viktualienmarkt entschieden hat, ist er bestens ausgelastet. Der 67-Jährige hat nämlich einen neuen Job an Land gezogen und ist nun Genussbotschafter auf einem Kreuzfahrtschiff. Über seine Arbeit an Bord sagt der Österreicher: "16 Personen können dann fast jeden Abend ein von mir angerichtetes Gala-Menü mit Weinbegleitung genießen."

Seit 35 Jahren verheiratet: Johann Lafer mit seiner Ehefrau Silvia © imago/breuel-bild

Zwar kennt sich Johann Lafer mit den feinsten Speisen aus, doch mag er es privat am liebsten simpel, wie er gesteht: "Ich habe das Glück, viel Freizeit zu haben. Da finde ich zu hause bei meiner Frau auch das Butter- oder Schinkenbrot sehr lecker. Das Einfache kann auch etwas Besonderes sein." Seit 35 Jahren ist der Koch mit Hotelfachfrau Silvia Buchholz-Lafer verheiratet.