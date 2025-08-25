Schlussstrich für Herzogin Meghan: Sie sendet klare Botschaft ans britische Königshaus

2020 zog sich Herzogin Meghan von ihren royalen Aufgaben zurück. Damit gab sie zahlreiche Privilegien, aber auch Pflichten auf. Ihr neues Leben in Kalifornien gestaltet sich wesentlich freier – was sie nun mit einer klaren Botschaft ans Königshaus deutlich macht.

Herzogin Meghan ist kein aktiver Royal mehr. Nun zeigt sie das auch mit einer klaren Botschaft.

Seitdem sich Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44) von ihren royalen Pflichten zurückgezogen haben, ist viel passiert. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben mit Büchern, Podcasts, Interviews und Reality-Dokus versucht, weiterhin im Gespräch zu bleiben. Die Netflix-Show "With love, Meghan" wurde nun um eine zweite Staffel verlängert. Und dem Trailer kann man schon jetzt entnehmen: Herzogin Meghan möchte sich in einem Punkt offenbar klar vom britischen Königshaus distanzieren.

Expertin sicher: Herzogin Meghan setzt Fashion-Statements

Hochgeschlossen, seriös und elegant: Als aktives Mitglied der Royal Family gilt es in Sachen Kleidung einige Regeln zu beachten. Sich an diese nicht länger halten zu müssen, scheint Herzogin Meghan zu gefallen – davon geht zumindest die Mode-Expertin Cynthia Kennedy aus, wie sie nun der verraten hat.

Über die legeren Looks der Herzogin von Sussex, die sie im Trailer zur zweiten Staffel von "With love, Meghan" zur Schau trägt, sagt Kennedy: "Ihr neuer Stil vermittelt allen die Botschaft: 'Ich muss mich nicht mehr wie eine Herzogin kleiden – ich kann mich so kleiden, wie ich bin, und dadurch zugänglicher, moderner, authentischer und echter wirken.'"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Herzogin Meghan: "Weniger wie eine Person des öffentlichen Lebens"

Cynthia Kennedy meint über die Kleidung von Herzogin Meghan: "Ihre Entscheidungen wirken bewusst und eher wie ein bewusster Schritt in Richtung Komfort, Verletzlichkeit, Nahbarkeit und Leichtigkeit, ohne dabei das Gefühl von Eleganz zu verlieren, das sie so erstrebenswert macht."

Für die Expertin habe sich Meghans Stil seit der ersten Staffel deutlich verändert: "In Staffel eins setzte Meghan auf sehr gepflegte, zusammengestellte Looks, die fast wie eine 'Duchess-Light-Version' wirkten – klare Schnitte, gedeckte neutrale Farben, strukturierte Kleidungsstücke und ein insgesamt sorgfältig raffiniertes Gesamtbild."

In der ersten Staffel von "With love, Meghan" zeigte sich die Herzogin noch etwas royaler. © imago/Netflix

Herzogin Meghan verändert: "Warm, bodenständig und menschlich"

Doch in den neuesten Aufnahmen sehe dies für Cynthia Kennedy anders aus: "In Staffel zwei wirkt ihr Stil weicher, entspannter, müheloser und natürlicher. Ihre Looks sind nach wie vor elegant, aber jetzt werden sie mit zugänglichen Kleidungsstücken wie lockeren, bequemen Strickwaren, luftigen Kleidern und lässigeren Silhouetten kombiniert." Die Expertin findet, der neue Look sei "weniger wie eine Person des öffentlichen Lebens auf einer Bühne, sondern eher wie eine Frau zu Hause, die dich in ihre Welt einlässt."

Für Cynthia Kennedy bedeute dies, "dass [Meghan] nicht mehr versucht, sich als 'königlich' zu präsentieren, sondern als moderne Frau, Ehefrau und Mutter mit den Menschen in Kontakt zu treten. Der weichere Look nimmt ihr etwas von ihrer Förmlichkeit und lässt sie auf eine Weise nahbar wirken, die warm, bodenständig und menschlich ist – was ihr hilft, eine Verbindung zu den Zuschauern aufzubauen".