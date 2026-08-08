Abgrenzung von Familie? Felix Neureuthers Schwester erklärt Entscheidung

Atelier statt Ski-Piste: Ameli Neureuther hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen als ihr Bruder. Ob die Künstlerin für ihren Traum kämpfen musste und wie ihre Familie dazu steht – die Schwester von Felix Neureuther spricht Klartext.

Der Name Neureuther steht international für sportliche Erfolge. Olympische Medaillen, Weltmeistertitel und Weltcupsiege – Felix Neureuther und seine Eltern Christian Neureuther und Rosi Mittermaier gehörten zu den besten Skifahrern der Welt. Trotz dieser Voraussetzungen hat Ameli Neureuther im Gegensatz zu ihrem berühmten Bruder keine Karriere im Profisport angestrebt. Heute arbeitet die 45-Jährige als Künstlerin und Designerin. Ob sie sich damit bewusst von ihrer Familie abgrenzen wollte?

Mode und Kunst: Das ist der Werdegang von Ameli Neureuther

Schon früh schien Ameli Neureuther klar gewesen zu sein, dass sie ihren Weg außerhalb des Skizirkus suchen würde. Nach ihrem Schulabschluss studierte die gebürtige Münchnerin Kunst an der Cambridge School of Art und Mode an der ESMOD in München. Sie arbeitete unter anderem für Designer wie Marc Jacobs in New York oder Wolfgang Joop in Berlin, bevor sie sich selbstständig machte.

Mit ihrer Karrierewahl wollte sich Ameli Neureuther nicht bewusst von ihrer Familie abgrenzen. Es sei keine Entscheidung gegen den Sport, sondern für die Kunst gewesen, wie sie im Interview mit Gala verrät: "Ich hatte nie das Gefühl, mich gegen etwas entscheiden zu müssen." Von Vater Christian und Mutter Rosi habe die 45-Jährige immer Unterstützung erhalten. "Meine Eltern haben mir immer den Rücken gestärkt und mir die Freiheit gegeben, meinen eigenen Weg zu gehen. Skifahren und viel Bewegung an der frischen Luft waren ein großer Teil meiner Kindheit. Gleichzeitig gab es immer die kreative Seite in mir und schon früh den Wunsch, ihr zu folgen."

Familie Neureuther bei der Ski-Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz. © imago/Sammy Minkoff

Schwester von Felix Neureuther: Was sie mit der Ski-Legende verbindet

Obwohl sich die Laufbahnen von Ameli und Felix Neureuther stark unterscheiden, haben die Geschwister dennoch gemeinsame Interessen. "Vor allem die Liebe zur Natur und die Freude daran, Dinge auszuprobieren", seien der Künstlerin und ihrem Bruder wichtig. "Unsere Eltern haben uns beigebracht, neugierig zu bleiben, auf den eigenen Körper zu hören und dass Bewegung essenziell ist."

In ihrer Kunst- und Designerlaufbahn kann Ameli Neureuther dennoch auf Eigenschaften zurückgreifen, die man auch im Sport benötigt. Von ihrem Vater habe sie vor allem "Disziplin und Durchhaltevermögen" mitbekommen. "Er hat mir gezeigt, dass man dranbleiben muss, wenn einem etwas wichtig ist. Gleichzeitig hat er mir eine große Liebe zur Natur mitgegeben. Diese Verbindung zu den Bergen, zur Bewegung, zum Draußensein ist für mich und meinen Bruder sehr wichtig."