Abfuhr für Ann-Kathrin Götze: Was Ehemann Mario nicht mit ihr teilen will

Weihnachten steht vor der Türe und auch die Promis kommen so langsam in den Vorbereitungsstress. Bei Ex-FC-Bayern-Star Mario Götze wird es aber weniger traditionell und schon gar nicht Weiß. Was die Familie zum frohen Fest plant – Ehefrau Ann-Kathrin hat es der AZ verraten.

Sich gemütlich mit einer heißen Schokolade vor den Kamin setzen und den Kindern dabei zuschauen, wie sie ihre Geschenke unter dem Christbaum entdecken – solch ein Weihnachtsfest wird es im Haus von Mario Götze heuer nicht geben. Der Profi-Fußballer und ehemaliger Spieler des FC Bayern fliegt mit seiner Familie in sonnigere Gefilde. Es geht nach Dubai.

Familie Götze verzichtet zum Fest auf Schnee

Ehefrau Ann-Kathrin Götze freut sich schon auf einen sommerlichen Heiligen Abend – Hauptsache ist, dass die Familie zusammenkommt. Der AZ erzählt sie über dieses eher "untraditionelle" Weihnachten: "Mein Mann hat im Winter immer zehn Tage Winterpause, dann will er in die Sonne. Wir packen die Kinder ein und fliegen los. Für uns ist das schon zur Tradition geworden, auch wenn es nicht so gewöhnlich ist."

Vermissen Mario Götze, Ehefrau Ann-Kathrin und die gemeinsamen Kinder Rome (5) und Gioia (2) nicht die Möglichkeit auf weiße Weihnachten? In Dubai wird es sicherlich nicht schneien. "Schnee gibt es zu dieser Zeit in Frankfurt auch nicht", sagt die 35-Jährige lachend. Dennoch legt sie Wert auf die passende Stimmung zum Fest. "Wir versuchen immer, vor unserer Reise viel Weihnachtliches zu Hause zu machen. Wir treffen uns zum Essen mit Onkeln und Tanten, der ganzen Familie eben. Und nach zehn Tagen Sonne sind wir auch wieder zurück."

Abfuhr von Ehemann: Darauf will Ann-Kathrin Götze trotzdem nicht verzichten

Doch gänzlich will Ann-Kathrin Götze dann doch nicht auf den Anblick von Schnee verzichten – zumindest im Fernsehen. Der AZ hat sie verraten, was ihr Lieblingsfilm zu den Feiertagen ist: "Mein absoluter Weihnachtsklassiker im TV ist 'The Holidays' mit Cameron Diaz und Kate Winslet." Doch von Ehemann Mario bekommt sie für einen gemeinsamen Filmabend eine harte Absage: "Mein Mann will den einfach nicht mit mir schauen", sagt sie dazu. Doch sie kann sich auch alleine in Stimmung bringen, wie sie betont: "Ich liebe diesen Film, der hat so viel Herz. Ich schaue den jedes Jahr aufs Neue und muss dabei meist weinen. Das ist einfach ein Klassiker."

Scheint so, als habe Familie Götze ihre ganz eigene Art gefunden, die weihnachtlichen Feiertage gemeinsam als Familie zu feiern – wenn auch mit einigen Abstrichen.