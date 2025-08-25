"Abenteuer": Moderatorin Alina Merkau zieht für ein Jahr nach Ibiza

"Es ist ein riesen Abenteuer" findet Alina Merkau. Die Moderatorin hat Berlin verlassen und zieht mit ihrer Familie nach Ibiza - für ein Jahr. Wie sie ihren Fans beteuerte, wird sie aber weiterhin im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zu sehen sein.

Alina Merkau (39), Moderatorin beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen", hat ein besonderes Abenteuer gestartet. Sie hat zusammen mit ihrer Familie Berlin verlassen, um für ein Jahr auf der spanischen Insel Ibiza zu leben.

"Das wird großartig"

Auf verriet sie am Wochenende: "Leute wir haben's getan. Nach langer Vorbereitung verlassen wir heute für 1 Jahr Deutschland und verlagern den Lebensmittelpunkt nach Ibiza." Es sei "ein riesen Abenteuer". Zunächst sei eine Urlaubswoche geplant, danach sollen die Kinder aber Schule und Kindergarten besuchen. "Das wird großartig! Es wird auch herausfordernd!" Doch man lebe nur einmal. Und sie habe noch niemanden erlebt, der nach so einem Jahr meinte, man hätte es lieber sein lassen sollen.

Sie bleibe trotz ihres neues Wohnsitzes aber "natürlich" beim "Frühstücksfernsehen". "Niemals würde ich das sein lassen...", betonte sie.

Sie hat eine Tochter und einen Sohn

Seit Oktober 2014 moderiert die Blondine das Morgenformat in Sat.1. Zuvor war sie als Radiomoderatorin und Schauspielerin aktiv. Privat fand sie ihr Glück mit Event-Manager Rael Hoffmann, mit dem sie seit 2013 liiert und seit 2018 verheiratet ist. 2016 wurde das Paar erstmals Eltern, als Tochter Rosa zur Welt kam. Sohn Carlo folgte dann 2021.