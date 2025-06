Nach langer Sendepause meldete sich Jimi Blue Ochsenknecht vor wenigen Monaten zurück. Der Schauspieler möchte die Skandale der vergangenen Jahre hinter sich lassen und mit neuen Projekten durchstarten. Nun packt er über die Dreharbeiten zu seinem nächsten TV-Format aus – und hat zu Produktion und Mitstreiter eine klare Meinung.

Jimi Blue Ochsenknecht (33) wuchs vor den Augen der Öffentlichkeit auf und wurde früh mit den Schattenseiten des Ruhms konfrontiert. Auseinandersetzungen mit der Familie oder gewissen Ex-Partnerinnen hinterließen ihre Spuren bei dem Schauspieler. Doch nun ist der 33-Jährige bereit, nach vorne zu schauen – und möchte diesen Sommer gleich zwei Reality-TV-Formate unsicher machen. Über die Dreharbeiten spricht er nun in einem Interview.

Jimi Blue Ochsenknecht: "Wollte über meine Grenzen gehen"

Für Jimi Blue Ochsenknecht hält 2025 noch einiges bereit: Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler diesen Sommer als Nachrücker bei "Are You The One? Realitystars in Love" zu sehen sein wird. Und nun steht er auch als Kandidat für das neue Sat.1-Format "Villa der Versuchung" fest. Verona Pooth (57) wird durch die Show führen, in der 14 Promi-Teilnehmer auf Luxus verzichten müssen – denn ansonsten ist das Preisgeld in Gefahr.

Im Interview mit dem YouTuber packt Jimi Blue Ochsenknecht nun über die Dreharbeiten zu "Villa der Versuchung" aus. Er verrät: "Bei der Show wollte ich über meine Grenzen gehen und gucken, wie weit ich gehen kann. Ich wusste ja auch nicht, was passiert. Ich dachte, dass wir vielleicht draußen im Zelt campen müssen. Ich will jetzt nichts verraten, aber es war schon krass. Es war kurz vor Abbruch."

Jimi Blue Ochsenknecht ehrlich: "Weil ich da einfach keine Lust drauf habe"

Ehrlich räumt der 33-Jährige ein, dass er gewissen TV-Persönlichkeiten lieber nicht in einem Format begegnen würde: "Es gibt schon ein paar, wenn Anfragen für Reality reinkommen, dass ich den Produzenten sage, wenn die und die dabei sind, bin ich komplett raus, weil ich da einfach keine Lust drauf habe. Entweder es eskaliert oder es werden Themen aufgemacht, die nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben."

Mit wem er in die "Villa der Versuchung" eingezogen ist, konnte Jimi Blue Ochsenknecht zwar noch nicht verraten, jedoch sagte er über den Cast: "Man kann sehen, wie sehr manche Menschen Reizüberflutung oder Konsumüberfluss leben. Manche können sich da einfach nicht zurückhalten, was die an Geld ausgegeben haben. Auch die Konstellation ist so durchgemischt, es ist wirklich sehr cool und spannend."

Insgesamt verbucht Jimi Blue Ochsenknecht das Format als positive Erfahrung – auch wenn ihn die Dreharbeiten teilweise an seine Grenzen brachten. Wie er sich in der "Villa der Versuchung" behaupten kann und wer noch dort einzieht, erfahren Zuschauer ab dem 7. Juli auf Sat.1 sowie beim Streaming-Anbieter Joyn.