Die Schauspielerin spricht auf dem roten AZ-Sofa über die Wahrheit von "Kir Royal", die Melancholie von Nikolaus Paryla, Schönheit als Geschenk und unmoralische Rollenangebote

Sie gehört zu den beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands - und nimmt kein Blatt vor den Mund. Auf dem roten AZ-Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters in München hat sich Senta Berger den Fragen der Abendzeitung gestellt. Ein Auszug aus dem Gespräch:

AZ: Frau Berger, Helmut Dietls „Kir Royal“ war 1986 die denkbar größte Werbung für die Abendzeitung. Und Sie waren die Mona, die Freundin von Baby Schimmerlos.

SENTA BERGER: Also der Baby Schimmerlos war ja dem Michael Graeter nachgebildet. Helmut Dietl hatte ja schon zuvor „Der ganz normale Wahnsinn“ mit dem jungen Nikolaus Paryla gedreht. Der Niki sah ja auch aus wie der Graeter, hatte so dunkle Locken und so. Aber Niki war von der Stimmung her eigentlich eher melancholisch. Und dann haben sie angefangen zu drehen. Helmut hat seine Texte immer speziell für einen Schauspieler geschrieben. Aber meine Rolle war noch gar nicht wirklich fertig. Aber es war schon losgegangen, und der Helmut wurde immer trauriger. Auch der Niki Paryla wurde immer trauriger. Und dann sind die beiden zum Essen gegangen, gemeinsam am Wochenende. Der Niki hat zum Helmut gesagt: „Ich weiß, was du denkst.“ Und der Helmut hat gesagt: „Ja.“ Und am Montag sind wir alle verständigt worden, dass die Dreharbeiten abgebrochen sind, und Paryla sollte umbesetzt werden. Aber sowas geht ja nicht sofort. So wurden erst einmal vierzehn Drehtage weggeschmissen, was die Produktionsfirma ruiniert hat. Ich bin erstmal nach Italien für einen Film mit Ugo Tognazzi gefahren und habe gesagt: „Wenn ihr mich braucht, holt ihr mich halt.“ Dann rief mich der Produktionsleiter an und auch der Helmut und sagte: „Was hältst Du vom Kroetz?“

Senta Berger auf dem roten AZ-Sofa im Deutschen Theater in München. © Bernd Wackerbauer

Woher kannten Sie Kroetz denn?

Der Kroetz war kurz nach mir am Max-Reinhardt-Seminar, wir kannten uns also noch ganz gut aus Wien. So habe ich gesagt: „Wunderbar.“ Wunderbar, weil er ein bissiger Hund ist, bayerisch und auch was Aggressives hat. Und der Helmut sagte: „Aber Locken muss er haben.“ Und dann wurde Franz Xaver Kroetz der perfekte Schimmerlos - mit der Abendzeitung als seiner eigentlichen Geliebten, wie beim Graeter.

Wer drin ist, ist drin: Senta Berger mit Franz Xaver Kroetz als Baby Schimmerlos in "Kir Royal" (1986). © Ursula Düren / dpa

Lesen Sie die Abendzeitung?

Ja, auch Kinokritiken. Helmut Fischer hat da ja schon geschrieben und auch die Ponkie, die streng zu mir war. Meistens kaufe ich mir die AZ, ab und zu stehle ich sie auch.

Wirklich?

Naja, selten. Aber das ist die Zeitung, mit der ich hier in München aufgewachsen bin. Das ist meine geliebte Abendzeitung.

Sie sind ja ein besonders schöner Mensch. Ist Schönheit ein Geschenk?

Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich das von Anfang an hatte. Ich war ja ein lustiges Kind, ein hübsches Kind, hübscher Teenager und so ein sprichwörtliches Entlein geworden in der Pubertät, habe mich selber gar nicht mehr erkannt und war unglücklich. Meine ersten Jahre am Theater waren auch noch so, dass man denkt: „Mädchen, also ob du ans Theater gehörst?“ Und das ging dann irgendwie los, ich wurde achtzehn, neunzehn, zwanzig und habe Komplimente bekommen. Da dachte ich: „Schön? Ja, gut…“ Aber belastet hat es mich nie.

Senta Berger um 1960. © imago stock&people

Und heute?

Naja, da sagt man dann: „Ich war einmal schön“.

Aber haben Sie denn ein Problem mit Ihrem Aussehen?

Ja, natürlich. Werden Sie erst einmal fünfundachtzig.

Gab es gut dotierte Rollen, die Sie abgelehnt haben?

Ja, in den 70er-Jahren. Da wurde viel Schwarzgeld mit Filmen gewaschen. Diese Methode kam von Herrn Berlusconi aus Italien, aber wurde auch hier in Deutschland praktiziert. Und da waren solche filmischen Dreckssachen dabei. Einmal sollte ich für sowas 250.000 Mark bekommen. Und meine Mutter hat gesagt: „Ja, aber das kann man doch nicht ablehnen. Erst recht nicht, wenn man Kinder hat.“ Ich habe ihr gesagt: „Du, aber ich kann mich zu so einem Dreck nicht überwinden. Ich kann es einfach nicht.“ Aber ich habe ja auch Werbung gemacht, „weil wir Kinder hatten“, die war auch gut bezahlt. Aber ich hätte natürlich noch mehr machen können, war mir aber zu blöd.

Was haben Sie sich denn von Ihren Gagen Größeres geleistet?

Also von meiner allerersten großen amerikanischen Gage - also für mich war es unheimlich viel, heute hört sich das vielleicht nicht mehr so toll an - das waren 30.000 Mark: Da habe ich mir eine Wohnung gekauft in Wien, Hietzing, bei Schönbrunn, wo ich auch her bin. Und in Wien bleibt man immer im Kietz, oder „Schlag“ wie man in Wien sagt.

Senta Berger mit Motsi Mabuse zu Gast in der Jubiläums Ausgabe 50 Jahre "Kölner Treff" des WDR. © IMAGO

War das aus Nostalgie?

Nein, ich habe mir die Wohnung gekauft, weil sie rosa Kacheln hatte. Ich war 21 Jahre, und rosa Kacheln waren großartig. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass meine Kinder auch oft dort in dieser kleinen Wohnung waren, es ihnen gefallen hat und ich später die Nebenwohnung dazukaufen konnte. Jetzt können wir alle dorthin fahren und das tun wir auch.