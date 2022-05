900.000 Dollar für Drohnen: Kalush Orchestra verkaufen ESC-Trophäe

Die Versteigerung der ESC-Trophäe hat 900.000 Dollar in die Kassen von Kalush Orchestra gespült. Damit wollen die Musiker aus der Ukraine den Kauf von Drohnen unterstützen.

Kalush Orchestra, die ukrainische Band, die den diesjährigen Eurovision Song Contest gewonnen hat, hat ihre Trophäe für 900.000 Dollar (etwa 835.000 Euro) verkauft. . , mit dem Geld aus der Auktion sollen Drohnen für das ukrainische Militär gekauft werden. Käufer des Pokals ist das IT-Unternehmen Whitebit,

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Band Kalush Orchestra hat den ESC am 14. Mai in Turin gewonnen. Die Trophäe in Form eines gläsernen Mikrofons wurde nun auf Facebook versteigert. Der Verkauf fand zeitgleich mit dem Auftritt der Band bei einem Benefizkonzert am Brandenburger Tor am Sonntag in Berlin statt. Mit der Show wurde Geld für medizinische Einrichtungen in der Ukraine gesammelt. Bandmitglied Oleh Psiuk (28) bei der Veranstaltung an die Zuschauer, sich nicht an den Krieg zu gewöhnen. "Ich denke, es sollte immer auf den Titelseiten stehen, bis der Frieden kommt", sagte Psiuk demnach.





Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert