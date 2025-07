90. Geburtstag des Dalai Lama: Richard Gere feiert in Indien mit

Vor mehr als 30 Jahren konvertierte Richard Gere zum Buddhismus. Er ist mit dem Dalai Lama befreundet und würdigt das Oberhaupt der Tibeter natürlich auch zu dessen 90. Geburtstag. Beim Friedensgebet kam es dabei zu rührenden Szenen.

Mit einem Gebet für den Frieden beging der Dalai Lama am 6. Juli seinen 90. Geburtstag. Tausende Gläubige feierten das geistliche Oberhaupt der Tibeter im indischen Exil. Auch US-Schauspieler Richard Gere (75) reiste zu der Zeremonie in einem Tempel in McLeod Ganj im Norden des Landes an.

Richard Gere ist dem Dalai Lama seit vielen Jahren verbunden

Der Hollywoodstar ist seit vielen Jahren mit dem Dalai Lama befreundet. Er wurde protestantisch erzogen, eine Reise nach Nepal im Jahr 1978 brachte ihn aber in Berührung mit der östlichen Spiritualität, die ihn nachhaltig beeindruckte. Seit Anfang der 1990er Jahre bekennt sich Gere zum Buddhismus. Der einstige "Pretty Woman"-Star lebt zeitweise in Dharamsala, er hat in New York das Tibet-Haus gegründet und unterstützt die Exilregierung des Freien Tibets. Als er im Rahmen der Oscarverleihung 1993 Chinas Tibet-Politik kritisierte, erklärten die Chinesen ihn zur persona non grata. 2018 ließen der konvertierte Buddhist und seine schwangere dritte Ehefrau Alejandra Silva ihr ungeborenes Baby vom Dalai Lama segnen.

Richard Gere ließ es sich auch nicht nehmen, beim runden Ehrentag seines Freundes dabei zu sein. Erneut gab es vertraute Szenen zwischen den beiden Männern: Richard Gere küsste den Dalai Lama ehrfurchtsvoll auf den Handrücken, der wiederum streichelte ihm über den Kopf. Der Hollywoodstar hielt auch eine kurze Rede und sagte, es sei ein "freudiger, freudiger Tag", um "dieses außergewöhnliche Leben zu feiern", .

Die Feierlichkeiten anlässlich des 90. Geburtstages laufen schon seit einigen Tagen. Am 30. Juni nahm Richard Gere bereits an einer Zeremonie im Tsuglakhang-Tempel in Dharamsala teil. Er wurde mit Händen in Gebetshaltung fotografiert, während er seinem Freund zulächelte.

Auf einem tibetischen Jugendforum im indischen Dharamsala hatte der Schauspieler das Oberhaupt der Tibeter zudem im Vorfeld gewürdigt und ihn als wegweisend für seine eigene Entwicklung bezeichnet.

Der 14. Dalai Lama seit 1474

Die Tibeter glauben, dass der Dalai Lama nach seinem Tod wiedergeboren wird. Der 14. Dalai Lama (seit 1474) Tenzin Gyatso wurde am 6. Juli 1935 in einem kleinen Dorf im Nordosten Tibets als zweiter Sohn von insgesamt 16 Kindern einer Bauernfamilie geboren.

Er war noch nicht einmal zwei Jahre alt, als ihn eine Delegation von vier buddhistischen Mönchen nach mystischen Visionen und Orakelsprüchen als Wiedergeburt des 1933 verstorbenen 13. Dalai Lama ausfindig gemacht hatten.