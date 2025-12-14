"794 Jindai": Diese Promis feiern beim Opening von Münchens neuem Szene-Asiaten

Es ist das neue Großprojekt des Münchner Gastro-Königs Mathias Scheffel: Im ehemaligen "Enter The Dragon" hat ein neuer Edel-Asiate seine Türen geöffnet: Was auf der exklusiven Opening-Party so los war und welche Promis mitgefeiert haben - die AZ weiß Bescheid

Am Lenbachplatz 1 weht seit Samstag ein frischer Wind - und zwar mit ordentlich Trüffelduft. In den ehemaligen Räumen des legendär bunten "Enter The Dragon" hat das neue "794 Jidai" eröffnet (AZ berichtete). Es ist das neue Groß-Gastroprojekt von Partykönig und Szene-Gastronom Mathias Scheffel (Filmcasino, Pacha und Co.).

Ex-Ministerin Marion Kiechle turtelt mit Mann Marcel Reif

Statt Drachen-Deko setzen die Betreiber Scheffel, Alexander Rupp und Giang Ninh auf ein schlichtes, elegantes Interieur mit offener Küche. Und was von dort aus auf den Tellern landet, kann sich sehen und schmecken lassen - das durften am Samstag die Gäste der Eröffnungsfeier aus allererster Hand erfahren. Auch zahlreiche Prominente waren dem Ruf von PR-Lady Phoebe Rocchi gefolgt und feierten den neuen Szene-Asiaten direkt am Stachus. Allen voran Ministerin a. D. Marion Kiechle, die mit Mann Marcel Reif turtelte wie frisch verliebt.

Jimmy Hartwig: "Leben ist zu kurz, um sich über Idioten aufzuregen"

Ihre Weihnachtspläne? Drei Wochen Abenteuer-Kreuzfahrt bis in die Antarktis. Endlich Zeit nur für sich - so lange, sagt Kiechle der AZ, hatte die Wissenschaftlerin noch nie Urlaub. Was die beiden sonst so in ihrer Freizeit machen? Man mag es kaum glauben: das Paar "zockt" abends gemeinsam am PC - Gaming kennt kein Alter.

Feiern am Samstag eine erfolgreiche Eröffnung ihres neuen Gastro-Konzepts am Stachus: Das Münchner Gastro-Urgestein Mathias Scheffel (r.) mit Frau Layla Omar-Scheffel und Partner Giang Ninh. © Manuel Tilgner/API

Ebenfalls im "794 Jidai" gesichtet: Ex-Bachelorette-Kandidat Martin Michelius mit seiner neuen Freundin Birte, Sport-App-Gründer Manuel Forster sowie Ex-Fußballer Jimmy Hartwig. Sein Motto: "Das Leben ist zu kurz, um sich über Idioten aufzuregen!"

Ebenfalls unter den Gästen am Samstag: Regisseur David Dietl mit Frau Lydie Leschak. © Manuel Tilgner/API

Regisseur David Dietl (Sohn von "Kir Royal"-Legende Helmut Dietl) kam mit Frau Lydie, musste aber früher zu den Kindern nach Hause, um den Babysitter abzulösen. Und auch Betreiber Alexander Rupp pendelte immer wieder zwischen Restaurant und Straße, um sich um seine Hunde "Coco" und "Coco" zu kümmern, die bei den Gästen mindestens genauso gut ankamen wie Sushi und exklusive asiatische Spezialitäten. München, du hast einen neuen Gastro-Hot(s)pot!