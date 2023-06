75 Jahre Trachten Angermaier: "Dirndlalarm" bei Simone Ballack und Giulia Siegel

75 Jahre Trachten Angermaier mit einem Lederhosn-Preis und filmreifen Szenen – zum Jubiläum haben sich Promis wie Simone Ballack, Giulia Siegel und Papis Loveday in eine fesche Tracht geworfen.

Beim Trachten Angerfeier – Pardon, Angermaier – wurde jetzt der 75. Geburtstag zelebriert. Stilvoll, mit 200 Gästen und vielen VIPs. Denn: Wenn Trachten- und Partykönig Axel Munz, Chef des Familienunternehmens mit Niederlassungen in München (Stammhaus auf der Landsberger Straße), in Stuttgart und in Berlin, ruft, kommen fast alle.

Wer reinkommt, ist drin. In dem Fall im Silbersaal im Deutschen Theater. "Ich liebe diesen barocken Saal, weil er so schön prunkvoll ist mit dem wundervollen Deckengemälde. Ich hatte hier auch schon viele Kollektionspräsentationen", erklärte Munz. Und alle hatten sich an den Dresscode "Festliche Tracht" gehalten. "Dirndlalarm!", scherzte Simone Ballack (im pfirsichroten Astrid-Söll-Dirndl) sogleich.

Giulia Siegel im Trachtenfieber: "Ich habe an die 50 Stück in allen Farben"

Der Abend war auch eine Zeitreise durch mehr als sieben Jahrzehnte Trachtengeschichte – Axel Munz erklärte den Erfolg: "Wir haben es geschafft, zwischen Moderne, Tradition und einem nachhaltigen Lifestyle eine zeitgemäße Brücke zu schlagen." Tochter Nina Munz arbeitet in der Geschäftsführung mit, aber ans Aufhören denkt er mit fast 70 lange nicht: "Solange es mir so viel Spaß macht, gehe ich nicht in Rente".

Strahlend in Weiß, mit passenden Turnschuhen: DJane und Reality-Star Giulia Siegel, unterwegs mit Lebensgefährte Ludwig Heer: "Wegen meiner Schrauben im Rücken trage ich fast nur noch Turnschuhe, habe vor fünf Jahren angefangen, mir zu allen Angermaier-Dirndl farblich abgestimmte zu kaufen. Inzwischen habe ich an die 50 Stück in allen Farben." Wie verbringt sie den Sommer über in München? "Mit einer Mischung aus Golfspielen, Darts, Billard, Freunde treffen, Weinchen trinken, eine Therapie gegen Höhenangst machen und neue Verträge ausarbeiten", erzählte sie.

Nackte Haut in Tracht: Model Papis Loveday mit Award "Goldene Lederhose" geehrt

Hot: Topmodel Papis Loveday zeigte, wie man selbst in Tracht nackte Haut (und einen durchtrainierten Oberkörper) zur Schau stellen kann. Mit offenem Karohemd und Westerl, bestickter Lederhose, Wadlstrümpfen und sexy, pinkfarbenen Stilettos. "Stilmixe sind mein Markenzeichen, ich kombiniere gerne, mache mir Gedanken, was ich anziehe, denn ich will immer hervorstechen", meinte er. Später gab es für ihn einen Preis: Papis wurde mit dem ersten Award "Goldene Lederhose" von Martin Krug, Unternehmer, Veronica-Ferres-Ex und enger Freund des Hauses Angermaier ausgezeichnet. Der sagte in seiner Laudatio: "Papis steht für Crossover, Eigeninspiration, er hat Mut, er macht Mode, er macht Kultur."

Weitere Highlights: die Präsentation des One-Million-Dollar-Dirndls, aus reiner Wildseide mit 150.000 Svarowski-Steinen in 300 Arbeitsstunden gefertigt und somit das teuerste Dirndl der Welt. Und der Auftritt von Deutschlands berühmtester Country-Rock-Band The BossHoss. Um den Saal zu rocken, waren Alec Völkel und Sascha Vollmer aus Berlin angereist, statt im Country-Look kamen sie in Tracht. Am Schluss sprangen Models, Moderatorinnen und fesche Madln wie auf Kommando auf die Bühne und schwangen wild ihre Dirndl-Röcke. Die Szene erinnerte ein bisserl an die Kult-Serie "Kir Royal".