7. Geburtstag: Pietro Lombardi widmet Alessio liebevolle Zeilen

Pietro Lombardi hat seinem Sohn Alessio zum 7. Geburtstag bei Instagram gratuliert. Der Sänger richtet liebevolle Zeilen an das Geburtstagskind und macht ihm ein Versprechen. Auch Alessios Mutter Sarah Engels lässt ihren Sohn hochleben.

Pietro Lombardi (30) hat seinem Sohn Alessio zum Geburtstag gratuliert. "7 Jahre alt. Happy Bday", kommentierte der Sänger eine Reihe von Bildern, auf dem er mit seinem Sohn in verschiedenen Altersphasen zu sehen ist. "Papa wird dich für immer beschützen und lieben, mein Kämpferherz. Und jetzt steigt Papa in den Flieger und später wird gefeiert. Papa ist gleich da", fügte der Musiker hinzu, der sich zuletzt bei seinen Followern aus dem Urlaub gemeldet hatte.

Sarah Engels: Ihr Sohn hat ein "Löwenherz"

Alessios Mutter Sarah Engels (29) gab ihren Instagram-Followern zudem einen Einblick in den Geburtstagsmorgen ihres Sohnes. Mit verbundenen Augen brachte sie den frischgebackenen Siebenjährigen zu seinem Geburtstagstisch im Pokémon-Thema, wie zeigt. Dazu schrieb die Sängerin: "Mein großer Schatz - 7 Jahre schon. Wo ist die Zeit geblieben? Ich bin so stolz auf dich, denn du besitzt das wichtigste, was es auf der Welt gibt: ein reines, starkes und ehrliches Löwenherz. Was wir schon alles zusammen geschafft und erlebt haben ist und bleibt für immer unsere Geschichte, die uns stark macht. Ich liebe dich."

Sarah Engels war von 2013 bis 2019 mit Pietro Lombardi verheiratet. Die beiden haben den gemeinsamen Sohn Alessio. Im Mai 2021 heiratete die Sängerin dann Fußballer Julian Engels (29). Im Dezember des Jahres wurden die beiden Eltern ihrer Tochter Solea. Lombardi feierte kürzlich ein Liebescomeback mit Freundin Laura Maria. In einer Instagram-Story schrieb er dazu: "Es wurde viel spekuliert und Laura Maria und ich haben auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass wir Zeit verbringen und uns schätzen", erklärt der Sänger zu einem Foto, auf dem sie ihn innig umarmt. "Wir machen ab heute auch kein Geheimnis mehr daraus, dass wir ein Paar sind."